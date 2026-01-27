La financiación de mi tia Vicentica

Lejos del léxico indigesto en tiempos de gurús y coaches, la patata caliente de la reforma del sistema de financiación es importante. Lo bastante y suficiente como para ocuparse y preocuparse. Sobre todo, para los valencianos. Y para las valencianas, como mi tía Vicenta.

Porque el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto hoy sobre la mesa la respuesta que durante más de una década venía reclamando la sociedad valenciana a través de plataformas, manifiestos y demás artilugios de acción política. También por el propio president de la Generalitat, Pérez Llorca. O por mi tía Vicenta, de nuevo presente.

En efecto, el Gobierno de España ha propuesto una reforma del sistema por el que se reparten los dineros de la caja común entre las comunidades autónomas, que supondría que las y los valencianos recibiéramos 3.669 millones de euros adicionales respecto del sistema actual. Esto es, mirándonos al ombligo, 680 euros adicionales por valenciano. O, lo que es lo mismo, 8 menús en el Ventorro al año como el de Mazón el 29 de octubre de la dana. O, trasladándolo a la mejora de la financiación de la sociedad valenciana, 450 colegios públicos nuevos, que podría ser el de tu pueblo. O 200 centros de salud, donde atender mejor y más cerca a tu madre. Doblar la cifra de docentes de tus hijos e hijas. O multiplicar por 7 la atención a la dependencia, en la que actualmente la Generalitat tarda más de dos años en reconocerle a mi tía Vicentica, siempre presente.

Y es que, en los tiempos del feudalismo criptobro que vivimos (y sufrimos), parece pasar inadvertido lo que nos afecta profundamente como ciudadanos. Bien por la complejidad de la materia, bien por una confianza evaporada que exige una verificación para la que no tenemos tiempo. Pero esto es importante para ti. Para tus padres. Para tus hijos. Y para Vicentica.

Tanto que el president de la Generalitat, consciente de la gravedad de la situación, exigió al presidente Sánchez un “fondo de nivelación” de 1.782 millones, mientras no existiera un nuevo sistema que sustituya al actual, caducado desde hace 12 años. Pues bien, Sánchez pone ahora sobre la mesa 3.669 millones más. Al año. Y no hace falta ser ingeniero para saber que es más del doble de lo reclamado. Hasta Vicentica lo sabe.

Llorca no puede traicionarla. Ni a ella ni al tejido social, que ha expresado su respaldo a esta oportunidad histórica para las valencianas y valencianos. Mucho menos por supeditarse al servilismo partidista y a la confrontación con el “enemigo total” que amenaza a la civilización: el malvado Sánchez.

Llorca ha de entender que no puede dar la espalda a su pueblo, al compás cortoplacista de Feijóo. Que no mire a Madrid. Ha de entender que es el momento.