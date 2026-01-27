La newsletter de Íñigo Roy: Aprender de los errores de una España radial

El accidente ferroviario de Adamuz ha dejado al descubierto las costuras y carencias de un sistema que necesita una revisión urgente: un modelo de infraestructuras que, décadas después, sigue atrapado en la lógica del s. XIX. Además de la necesidad de mantener y aumentar las inversiones en mantenimiento y seguridad —adaptándolas al incremento exponencial de pasajeros que ha experimentado el mercado (atendiendo al ratio de inversión por pasajero y no solo a la inversión total)—, el corte del tráfico en la línea de Alta Velocidad Madrid-Andalucía ha puesto sobre la mesa las debilidades del modelo radial.

El mapa de nuestras vías sigue siendo un sistema con un único sol como centro gravitatorio, Madrid, y una periferia que se mira a través del espejo de la capital por necesidad.

La red de alta velocidad se concibió desde Madrid hacia las principales ciudades: del centro a los extremos, en un intento de garantizar que todas las capitales pudieran conectar con la capital del país. Sin embargo, este concepto plantea problemas estructurales graves.

En primer lugar, se crean líneas troncales de alta dependencia. Si una de ellas, como la de Andalucía, se interrumpe, el daño afecta a toda la red y los servicios entre Madrid y el resto de destinos quedan cortados hasta que se restablece el tráfico o se activan medios alternativos. El país se parte en dos.

En segundo lugar, el sistema radial prioriza la conexión entre la capital del Estado y la periferia, marginando los vínculos entre aquellas ciudades que quedan fuera de dichos ejes. En España, el arco mediterráneo concentra grandes áreas demográficas y económicas; sin embargo, hasta que no entre en funcionamiento el Corredor Mediterráneo, viajar en alta velocidad entre Barcelona y, por ejemplo, Málaga o Almería, resulta imposible sin pasar por Madrid.

El corte provocado por el accidente de Adamuz ha puesto en valor, más si cabe, la necesidad de finalizar cuanto antes el corredor mediterráneo. No solo como garantía de desarrollo e interconexión entre las ciudades del litoral, sino como un 'bypass' que permitiría derivar el tráfico en situaciones excepcionales. Aunque supusiera dar un rodeo, con un corredor concluido y a pleno rendimiento, los trenes podrían llegar a las capitales andaluzas a través de la línea Madrid-València y las conexiones de Bobadilla.

