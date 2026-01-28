Buenas lecturas

Tengo por costumbre comentar en las clases las lecturas que realizan aquellos estudiantes a los que les gusta leer y también, en ocasiones, les hablo de los libros que yo mismo voy leyendo; de esta forma intentamos, entre todos, motivar a quienes nunca leen. Ahora que empezamos un nuevo año he decidido compartir con los lectores de Levante EMV algunas lecturas realizadas el pasado año y las motivaciones que me llevaron a ellas.

Comencé 2025 leyendo La península de las casas vacías, una extraordinaria novela de David Uclés en la que, mezclando lirismo y realismo mágico, el joven escritor ubetense nos ofrece una magnífica visión literaria de la Guerra Civil a través de la historia de la familia de Odisto Ardolento. Con un estilo muy personal, Uclés nos hace comprender la guerra fratricida entre españoles. Leyendo esta novela, entendemos que olvidar no es la solución, sino parte del problema, ahora que la extrema derecha reaviva el odio.

Me gusta alternar libros escritos en castellano y en valenciano, por ello decidí leer La promesa del divendres de Rafa Lahuerta y Totes les cançons parlen de tu de Xavi Sarrià. En la primera, con su estilo peculiar, el escritor se adentra en la psicología de un joven perdido entre las calles de València. En la segunda, Xavi Sarrià nos cuenta una historia de amistades, de grupos musicales y de barrios marginales de la València de los años noventa.

Llegó la primavera y la muerte del papa Francisco casi coincidió con la publicación del libro El loco en el fin del mundo de Javier Cercas. Aproveché la oportunidad que me brindaba la Feria del Libro de València para adquirirlo, ya que sigo siendo un friki al que le entusiasman los libros en papel. La novela plantea más preguntas que respuestas, algo que desde un principio me cautivó. Leyendo esta historia sin ficción que recrea el viaje de Francisco a Mongolia nos planteamos qué hace un loco sin Dios como Javier Cercas persiguiendo a un loco de Dios como el papa Francisco. El escritor viveño nos cuenta sus entrevistas con gente muy vinculada con el papa y con el Vaticano. En ellas, los lectores sacan sus propias conclusiones sobre los enigmas de la fe católica, el funcionamiento de la institución más vieja del mundo y si Bergoglio interpretó el papel de Francisco.

En las vacaciones de verano, en el quiosco de Ademuz, no podía ser en otro lugar, compré El verano de Cervantes de Antonio Muñoz Molina, toda una lección magistral sobre El Quijote, unida al sentimiento de amor por la literatura y al hecho mágico de escribir. Disfruté y aprendí muchísimo con la prosa de Muñoz Molina. Finalizando las vacaciones, motivado por una dura y valiente entrevista a Elvira Lindo, decidí leer En la boca del lobo, novela ambientada en la aldea valenciana de Sesga (en la ficción, La Sabina). Las protagonistas llegan allí para dejar atrás los fantasmas del pasado. Odio, esperanza, amor y miedo se dan de la mano en una historia cargada de suspense en un mundo rural.

La Acadèmia Valenciana de la Llengua nombró a la valenciana María Beneyto como escritora del año en 2025; por ello, en diciembre he querido rendirle un homenaje leyendo El riu ve crescut, obra que originalmente la escribió en castellano. La novela nos ofrece una radiografía de un tiempo negro de la València de los años cincuenta que ahora algunos añoran. Con el trasfondo de las riadas de 1949 y de 1957, barrios como el de Nazaret o el del Carmen contextualizan a personajes condenados a la tristeza y al desamparo; la novela da voz a los marginados.

Uno de los mejores planes en 2026 es acudir a librerías o bibliotecas y sumergirnos con buenas lecturas.