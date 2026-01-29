Ábalos destapa el caso Nofuentes

La renuncia tardía de Ábalos a su escaño puede despejar uno de los grandes enigmas del socialismo valenciano: el currículum real de Bartolomé Nofuentes. El plenipotenciario “fontanero” de Quart figuraba como número ocho en la lista que encabezó Diana Morant en 2023. De modo que, si la alcaldesa de Llaurí, Ana González Herdaro —que iba de número siete— siente un mínimo de vergüenza torera y renuncia a recoger su acta en Madrid tras ser sorprendida conduciendo con una tasa de alcohol que triplicaba la máxima permitida, Nofuentes se verá obligado a acreditar, negro sobre blanco, los títulos que asegura poseer.

Hasta donde se sabe, se ha presentado como médico naturista, fisioterapeuta, técnico optometrista e incluso consultor europeo, aunque en Quart muchos lo identifican, sencillamente, como corredor de fincas. En el episodio de José María Ángel ya optó por desaparecer, y fue, además, el único concejal que dejó en blanco su formación académica en la web oficial del ayuntamiento. Después dimitió, cayó en el olvido y se dedicó en cuerpo y alma a hacerle la vida imposible a la alcaldesa de su propio partido.

Sobre la sustituta de Ábalos: por supuesto que merece todas las oportunidades tras saldar sus cuentas con la justicia; faltaría más. Pero su expediente arrastra una de esas manchas difíciles de borrar para cualquier servidor público. Más allá de revalidar la mayoría absoluta en Llaurí —un municipio de poco más de mil vecinos—, apenas se le conoce otra credencial que su fidelidad a Carlos Fernández Bielsa, que la tiene como asesora en la Diputación. Además, su ascenso al olimpo del PSPV coincide con un momento de máxima efervescencia en su comarca, la Ribera Baixa, a cuenta del caso Almussafes: un pulso a la dirección de Morant, con zancadilla incluida a las aspiraciones de Jordi Mayor.

Por cierto, entre los ocho primeros de aquella lista figuraban dos militantes destacados de la agrupación de Quart: el afamado Nofuentes y Carmen Martínez. Ya llamaba la atención entonces; ahora, todavía más, cuando es público y notorio que ambos se han convertido en oposición leal —y activa— a su alcaldesa, que, para más ironía, también es del PSOE.