María y el techo de cristal de las ‘viviendas respiro’

Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024 y diversos organismos oficiales: solamente entre el 8 % - 11 % de agresiones sexuales se denuncia. Significa que el 90% de casos nunca entra en estadísticas policiales. Se calcula que al año más de 416.000 mujeres sufrieron violencia sexual fuera de la pareja, pero las denuncias registradas son una pequeña fracción. La ciudadanía, en particular, partidos políticos, deben ser conscientes de que estas mujeres existen, son una realidad incuestionable y preguntarse: ¿por qué no denuncian? Lanzo la cuestión: ¿no denunciar disminuye sus derechos como mujer? Son múltiples factores los que llevan a no hacerlo, pero no es el cometido de este artículo.

El pasado 7 de enero, Levante-EMV publicó el artículo titulado “El infierno de una mujer sin hogar en València: "Me insultan, me acosan, abusan de mí"” de Claudio Moreno.

Su nombre, María, 57 años, de familia catalana, nacida en Madrid, dispone de DNI, tarjeta SIP y nº de Seguridad Social. Vive en Valencia, en la calle. Educada, correcta en formas y vocabulario, sin adicciones, no bebe, no fuma, no viene de una red de prostitución; rompe el estereotipo asociado a “sin techo”. Ejemplo de las muchas 'María' que están por llegar. Hoy es fácil acabar en la calle, basta un imprevisto, una enfermedad familiar grave que lleva a dejar el trabajo, no poder con el alquiler, sufrir desahucio, no tener arraigo familiar... La desestructuración familiar avanza en una sociedad donde prima el individualismo. Sí, es duro ver lo que viene. Me recuerda una frase citada por, Alfons Garcia, subdirector de Levante-EMV: “Si eres capaz de ver el futuro, por favor, dile que no venga”.

Tal vez, ante este reto, lo mejor sea utilizar de forma eficiente nuestros servicios sociales. No parches. No cabe quedarse en “sin denuncia, no accede a recursos especializados”. Conviene recordar el artículo 72 del decreto 27/2023 del Consell, por el que se regulan la tipología y funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales.

Dice esto:

1. La atención secundaria se configura […], cuando la situación personal y/o social de la persona […] haga necesario distanciarla de su núcleo vital de convivencia y de su contexto social […]

2. La atención secundaria […] mujeres víctimas de violencia de género o machista. La intervención, en estos supuestos, tendrá como objetivo el retorno de la persona usuaria a sus condiciones vida normalizadas […]

¿Acaso alguna mujer podría dormir donde fue agredida sexualmente? Creo que nadie en su sano juicio, insistiría en volver a ofrecerle esos recursos

María debe ser competencia de la Generalitat, responsable de la atención secundaria. María y sus enseres: donde ella va, van estos. Toda su vida cabe en dos carros de supermercado. Es MUJER (en mayúsculas) con casa a cuestas, sin techo. Así, 8 eternos años. Agredida sexualmente, le cuesta hablar de ello, pero las secuelas psicológicas son evidentes. Hasta el punto de poner en riesgo su salud y en pleno invierno no querer un albergue o vivienda tutelada pues fue donde sufrió la agresión. ¿Acaso alguna mujer podría dormir donde fue agredida sexualmente? Creo que nadie en su sano juicio, insistiría en volver a ofrecerle esos recursos, aunque lo han hecho en mi presencia. Sería una tortura psicológica, un trato inhumano. Y España firmó la Convención contra la Tortura el 4 de febrero de 1985.

Creo firmemente en nuestro Estado Social y de Derecho. Creo en Valencia y en la labor encomiable de los servicios sociales. Por ello, para dar solución al nuevo perfil de ‘sinhogarismo’ que representa María, planteé en la Conselleria de Servicios Sociales el modelo Housing First (prefiero denominarlo ‘viviendas respiro’). Una fuente solvente de Conselleria me informó de que “una entidad del tercer sector ya ha realizado una experiencia con este modelo y fue un fiasco”. Esa es la clave, dejar experimentar a las entidades. Veamos los datos objetivos publicados en el informe Soluciones al sinhogarismo. Evaluación de la metodología Housing First en España, por cierto, publicación cofinanciada por conselleria:

“En el programa piloto National Housing First de Francia, el 85 % que accedieron se mantuvieron en la vivienda a los dos años. En Finlandia, Housing First forma parte de una estrategia integral que ha acabado con el sinhogarismo, ayudando a reducir las personas en dicha situación. En Reino Unido muestran una tasa de retención del alojamiento en torno al 90 %. Una evaluación en Canadá con una muestra de 2.140 personas seguidas durante 24 meses, el 73 % de participantes en Housing First se mantuvieron en las viviendas, frente a 43 % personas atendidas en programas tradicionales”

A la conselleria le preguntaría si cree que el vuelo de los hermanos Wright en 1903 que duró 12 segundos y recorrió solo 36 metros, hizo presagiar que se alcanzarían vuelos transoceánicos unas décadas después. Por favor, en Trabajo Social se nos capacita para detectar necesidades, evaluar situaciones complejas y establecer un diagnóstico social que permita diseñar un itinerario de acción con objeto de dar cobertura a las necesidades de la ciudadanía. Rompamos este techo de cristal y al igual que la ley 44/2007 regula el régimen de las empresas de inserción, se hace necesaria la implementación y regulación de “viviendas respiro o de inserción”, basadas en el modelo Housing First. Seamos eficientes y responsables con los valencianos y valencianas. No se trata de dar un trato de favor a María, sino de implementar un recurso muy necesario para las muchas 'Marías' que están por llegar.