Hablar de innovación en salud suele evocar investigación puntera, talento científico y avances tecnológicos de alto nivel. Sin embargo, existe una realidad menos cómoda que el sector healthtech conoce bien: sin transferencia tecnológica, la innovación no sale del laboratorio. Y en un ámbito como el sanitario, esto no es solo una oportunidad perdida. Es tiempo que se retrasa, recursos que se desperdician y, en demasiados casos, vidas que no se llegan a salvar.

La transferencia tecnológica no consiste simplemente en trasladar conocimiento de un actor a otro. Su verdadero propósito es convertir la ciencia en impacto real. Es el mecanismo que reduce la distancia entre el laboratorio, la industria y el mercado, permitiendo que una investigación se transforme en un producto validado, regulado y escalable. En salud, transferir bien significa validar antes, escalar antes y, si es necesario, fallar antes. Significa, en definitiva, que el talento científico no se quede en promesa, sino que se materialice en soluciones que mejoran la vida de las personas.

En este contexto, el papel de plataformas como Startup Valencia es estratégico. No como generadores de tecnología, sino como facilitadores de conexiones críticas. Conexiones entre startups, corporaciones, hospitales, universidades, centros de investigación y administraciones públicas. Espacios donde actores que históricamente han operado en silos puedan encontrarse, entenderse y construir un lenguaje común. Eventos tecnológicos internacionales como VDS funcionan como escaparate global para proyectos deeptech y healthtech, pero su verdadero valor reside en algo menos visible y más relevante: la dinamización sectorial y la activación de relaciones que hacen posible la transferencia.

El ecosistema innovador valenciano es un ejemplo claro de cómo este enfoque empieza a dar resultados. Se ha consolidado como el tercer ecosistema de startups de España por volumen de inversión, con un crecimiento equilibrado y sostenido. Aproximadamente un 15 % de esta actividad corresponde a healthtech, biotech y medtech, con una fuerte presencia de soluciones en dispositivos médicos, monitorización, salud digital, inteligencia artificial aplicada al diagnóstico, telemedicina, software clínico y analítica de datos. Se trata de un ecosistema cada vez más maduro, cuya principal fortaleza reside en la colaboración efectiva entre hospitales, universidades y startups.

Aun así, los retos siguen siendo evidentes. En innovación sanitaria, el principal cuello de botella rara vez es tecnológico. Lo son la validación clínica, los tiempos regulatorios, el acceso a entornos reales y unos ciclos de venta largos, condicionados por barreras administrativas complejas. A esto se suma la escasez de financiación específica para fases pre comerciales y la necesidad de perfiles híbridos capaces de entender tanto la ciencia como el negocio. La tecnología avanza más rápido que la regulación, y en ese desfase es donde muchas startups quedan atrapadas.

Mejorar la conexión entre startups y centros sanitarios exige asumir una premisa fundamental: la innovación en salud no debería comenzar cuando la tecnología está lista, sino cuando el problema está bien definido. Es imprescindible crear marcos de colaboración más ágiles, con procesos claros de pilotaje, incentivos reales para que los centros sanitarios prueben soluciones externas y una reducción de la burocracia asociada a la validación clínica temprana. Pero, por encima de todo, es necesario construir un lenguaje compartido que combine rigor científico y visión empresarial.

El salto del prototipo al producto regulado es otro punto crítico. Las startups que logran superarlo entienden que la regulación no es un obstáculo final, sino una parte esencial del diseño desde el primer día. El camino hacia el marcado CE, por ejemplo, implica documentación exhaustiva, gestión de riesgos, trazabilidad y, cada vez más, ensayos clínicos desarrollados en colaboración con hospitales innovadores. Ese proceso es el que separa a quienes tienen una buena idea de quienes construyen un producto real y viable.

Las oportunidades, sin embargo, son enormes. Salud digital, inteligencia artificial aplicada al diagnóstico y al tratamiento, medicina personalizada basada en datos clínicos, envejecimiento activo, monitorización remota, eficiencia operativa hospitalaria mediante IA o biotech orientado a terapias avanzadas. Allí donde convergen ciencia, datos y tecnología, el potencial de transformación es profundo y sostenido.

Al final, lo que diferencia a las startups que llegan al mercado de las que se quedan por el camino es una combinación clara de factores: equipos con visión regulatoria desde el inicio, conexión real con clínicos y usuarios finales, capacidad financiera para asumir ciclos largos y una paciencia estratégica acorde con un sector que no es rápido, pero sí profundamente transformador. Y, por encima de todo, una obsesión genuina por resolver un problema real, no uno teórico.

La transferencia tecnológica es la auténtica columna vertebral de la innovación en healthtech. Sin ella, la ciencia se queda en promesa. Con ella, se convierte en impacto.