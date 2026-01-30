El espejo de una sociedad cansada y polarizada

El Estudio de Tendencias Informativas 2025, presentado por Prensa Ibérica y LLYC, no es una simple recopilación de clics y datos. Es, en esencia, un espejo donde se refleja una sociedad que padece la polarización y, por encima de todo, un hastío que empieza a ser preocupante.

Resulta desolador que la polarización política siga siendo la piedra que centra y, a la vez, gripa el debate público. Mientras los ciudadanos intentan sobrevivir entre la precariedad de los problemas diarios y la asfixia del mercado de la vivienda y el duro reto de llegar a final de mes, la conversación nacional parece secuestrada por el choque de bloques.

El resultado es claro: desafección. Los problemas cotidianos —esos que se arreglan con gestión, presupuesto y voluntad— quedan sepultados bajo las interferencias de la judicialización y el «y tú más». La política ha dejado de ser una herramienta de soluciones para convertirse en un espectáculo de trincheras o, peor, un simple 'paintball'.

La guinda de este pastel ha llegado con el «efecto Trump» y el papel del presidente estadounidense como un catalizador global que preden aún más la hoguera de la polarización, la rabia y la violencia. Una presencia que va más allá de una economía llena de nubarrones por su política expansionista y arancelaria, en ocasiones teñida de gangsterismo.

En medio de esta desafección, la tragedia de la dana supuso otro punto de inflexión. Para los valencianos, el 29-O no fue fue solo una catástrofe meteorológica; fue una quiebra de la confianza en las instituciones. La gestión institucional posterior ha dejado una herida que no se cierra con promesas, sino con una reconstrucción que muchos sienten lenta y politizada.

A pesar de tanto fango y trinchera, las urgencias sociales siguen ahí: la salud mental, la desigualdad, la vivienda, el sinhogarismo, la sanidad, la desinformación y el miedo global actúan como ejes transversales. La conclusión del informe es un aviso a navegantes: España está cansada.

Si no somos capaces de reconstruir los puentes que la polarización ha dinamitado, el espejo que hoy nos devuelve una imagen de fragmentación terminará por romperse.

Recibe mi opinión cada día en tu correo

La newsletter de Íñigo Roy / L-EMV

Si te gusta esta opinión y quieres recibirla todos los días en tu correo solo tienes que suscribirte a mi nueva newsletter "Desde que amanece". Puedes darte de alta directamente aquí en este nuevo boletín exclusivo para suscriptores del periódico. De la mano de las mejores firmas de la cabecera tendrás en tu correo las historias que configuran la primera portada del día de la cabecera. La mejor herramienta para analizar el cada vez más complejo panorama informativo que nos rodea.