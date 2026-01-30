Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | Plaça Major

Isabel Olmos

La newsletter de Isabel Olmos: Tretze hòmens bons a Quart de Poblet

Per a trencar una mica la dinàmica, negra, dels últims temps els vull acostar una notícia bonica. Sí, una bona notícia! Ja en si mateix això ja és destacat però si, a més, estem parlant de reparació, memòria, justícia i dignitat, el dia millora notablement.

Hui els vull contar el monòlit que Quart de Poblet ha aprovat instal·lar en la localitat en homenatge a Tretze Hòmens Bons del poble (així els han nomenat), tretze hòmens que van ser afusellats pel franquisme entre 1939 i 1940 i que, com tants i tants altres, només tenien com a 'delicte' haver defensat el sistema democràtic.

Amb esta actuació, l'ajuntament no sols complix amb la normativa estatal vigent en matèria de Memòria Democràtica, sinó que fa un pas decidit per a reparar una injustícia prolongada en el temps. Una acció que busca respondre a històries que romanien sense reconeixement i a un dolor que ha travessat generacions en silenci.

"Este monument és important per a recordar als qui van ser assassinats injustament per motius polítics. Per descomptat, hem patit molt durant tota la vida. Ara, les nostres famílies recuperen la dignitat”, explica Francisco Monzó, de 96 anys, fill d'un dels afusellats.

En una època de tanta polarització com l'actual, tant discurs d'odi i tanta banalització del mal, sempre cal recordar que aconseguir els drets que hui tenim no va ser un regal sinó una lluita de gent que va ser assassinada per defensar

Conxa Garcia: una històrica alcaldessa que diu adeu

Parlar de Conxa Garcia és parlar de Picassent o, almenys, del Picassent dels darrers 24 anys. Mandat rere mandat, la dirigent socialista ha governat este municipi de l'Horta Sud en solitari o amb coalició i ha deixat una petjada inqüestionable en la rehabilitació del centre històric i la defensa del patrimoni local. La recuperació de la Torre Espioca n'és un dels exemples

