La lección de los lectores
En Levante-EMV estamos construyendo una comunidad cada vez más fuerte entre quienes hacemos posible el periódico, nuestros lectores y, especialmente, nuestro suscriptores. Como parte de este impulso, esta semana el director de la cabecera, Joan-Carles Martí, ha tenido un encuentro con un grupo de lectores que acudieron a conocer la redacción. Se trata del primer encuentro organizado de estas características, y durante la visita y la charla posterior, el director y los lectores pudieron intercambiar opiniones sobre la actualidad, la situación de la sociedad.
Junto con la gran curiosidad sobre cómo se elabora ahora un periódico del siglo XXI, los suscriptores demostraron mantenerse muy al día sobre la actualidad y, especialmente, muy preocupados por conocer quiénes se la contamos diariamente. El encuentor acabó con una conclusión muy sólida: la confianza que depositan cada día en la información veraz y de proximidad. Ese compromiso nos guía cada día.
