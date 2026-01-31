La newsletter de Joan-Carles Martí: La lección de los lectores

Prensa Ibérica, el grupo editor de Levante-EMV, presentó el jueves en València el Estudio de Tendencias Informativas 2025, elaborado conjuntamente con LLYC. El informe subraya que, en un ecosistema donde lo viral no siempre es lo cierto, el periodismo se diferencia por acreditar, verificar y contextualizar. También constata que la polarización domina la conversación pública y eclipsa los temas cotidianos como los problemas de la vivienda, la precariedad salarial, el caos en la movilidad urbana o la creciente desigualdad.

Horas después, tuve el placer de conversar un buen rato con algunos de los suscriptores digitales del periódico que acudieron al primer encuentro para conocer la redacción y que se repetirá. Fue enriquecedor comprobar que sus preocupaciones informativas coincidían mucho con las conclusiones del estudio.

Junto con la gran curiosidad sobre cómo se elabora ahora un periódico del siglo XXI, me dieron una lección sobre el gran conocimiento que tiene de nuestros periodistas y de los temas que tratamos. Así como la confianza depositada en la información veraz y de proximidad. Ese compromiso nos guía cada día.

