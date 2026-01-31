Sorolla, la vela y el mar como reflejo

València no se entiende sin el mar. No como una excusa, sino como una parte esencial de nuestro carácter, de nuestra historia y proyección al mundo. Del mismo modo que Sorolla supo captar como nadie la luz y convertirla en arte universal, València debe asumir que las grandes competiciones de vela forman —y deben seguir formando— parte del ADN.

El regreso a València de una parte de la obra de Sorolla -gracias al acuerdo, muy bien pagado, con la Hispanic Society- debería valorarse como mucho más que un acontecimiento cultural. Es un acto de justicia histórica y un recordatorio de quiénes somos. Sorolla retrató y exportó nuestra forma de vivir. Las playas, los pescadores, la luz, hablan de València como una ciudad moderna, sin miedos ni complejos. Una idea muy similar a que se proyecta cuando València se coloca en el centro de la vela internacional.

Este mes de septiembre, la ciudad acogerá dos de las competiciones náuticas más prestigiosas del calendario mundial: la SailGP y las 52 Super Series. No es una casualidad ni un hecho aislado. Es la consecuencia lógica de una ciudad que ya demostró su capacidad organizativa, su pasión y su visión acogiendo dos ediciones de la Copa del América, el mayor evento náutico del planeta. Aquella experiencia transformó la ciudad, marcó un antes y un después en la competición y situó a València en el mapa del turismo de calidad.

Nada de eso habría sido posible sin personas como Manel Casanova, un visionario que supo ver en la Copa del América una oportunidad histórica para transformar la ciudad, abrirla definitivamente al mar y proyectarla internacionalmente. Su legado no es solo deportivo o económico, sino cultural y estratégico. "Valencia crecerá cuando se atreva a pensar en grande", solía decir el que fuera durante 25 años presidente del RCN de Valencia.

Por eso, València nunca puede dejar de mirar al mar. Ni por cultura ni por turismo, ni por identidad ni por futuro. Las grandes competiciones de vela no son un lujo, son una inversión en prestigio, en economía, en talento. En ciudad. Del mismo modo que el regreso de Sorolla reafirma nuestro peso cultural, eventos como la SailGP o las 52 Super Series consolidan una imagen moderna, dinámica y sostenible. Y, porqué no, recuerdan que Valencia fue y quiere ser una ciudad de grandes eventos. Eventos que deben estar bien planificados, con un retorno garantizado y, sobre todo, gestionados con transparencia.

Deporte y cultura, juntos, son toda una declaración de intenciones. Hablan de una València que sabe quién es, de dónde viene y hacia dónde quiere ir. Una ciudad que, como en los cuadros de Sorolla, sigue encontrando en el mar su mejor reflejo.