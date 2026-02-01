La newsletter de Alfons Garcia: Hola, ¿hay alguien mirando el agujero de déficit?

Saludos a quienes estén ahí, al otro lado. Y gracias por dedicar tiempo a esta newsletter.

Como tantas cosas, ha pasado desapercibido, pero el Ministerio de Hacienda difundió este viernes las cifras de déficit público al cierre de noviembre de 2025 y la situación valenciana es preocupante. Los números rojos ascienden a 1.844 millones a un mes de poner el broche al ejercicio. La cantidad es considerablemente superior a la del mismo mes de 2024 (1.460 millones) y se acerca a la del déficit completo de 2024: 2.857 millones.

Ustedes dirán: números vacíos. Y bien, esto del déficit y la deuda parece que resbala hasta que llegan tiempos complicados y aparecen recortes. Es entonces cuando cobra importancia que el pago de la deuda es la segunda conselleria de la Generalitat por su montante.

Y los números del déficit tienen una lectura política, porque señalan en rojo que la Comunitat Valenciana es la autonomía en peor situación financiera de España a mucha distancia de la siguiente. Solo Murcia y Madrid presentan cifras negativas en noviembre, pero a mucha distancia (342 y 199 millones, respectivamente).

Y la pregunta es, claro, si con este agujero para sostener la sanidad, la educación y los servicios sociales, la Generalitat se puede permitir decir no a una reforma del sistema que, con sus oscuridades, mejora el trato a los valencianos y supondría en 2027 un aporte adicional de 3.669 millones. Es decir, permitiría cubrir el déficit registrado en los últimos años.

La pregunta a continuación es si con una situación económica como la reseñada la Generalitat se puede permitir profundizar en las rebajas fiscales. Por un lado, diría que sí, porque si lo hacen otras autonomías, ¿por qué la infrafinanciación tenía que penalizar a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, que no pueden tener lo que otros? Por otra parte, como cualquier padre de familia, diría que no suena responsable reducir ingresos cuando no se alcanza a final de mes. Y entonces, si se pone en la balanza la negativa a los ingresos y la reducción de impuestos, uno piensa si, una vez más, importamos más como potenciales votantes que como ciudadanos. Si lo primordial es captar nuestra papeleta o conseguir los medios para que disfrutemos de mejores servicios. Díganme ustedes qué piensan.

