Opinión | Vaivén
Los 160.000 Pérez valencianos
El president Juanfran Pérez Llorca se estrenó ayer en la conmemoración de Sant Blai de Torrent. Antes del paseo por la feria, acudió al almuerzo organizado por el PP local, donde tomó la palabra tras la alcaldesa Amparo Folgado, para presumir de apellido. Aunque aseguró que no le gusta hablar de política en las celebraciones locales, y mucho menos polarizar, dejó caer que le habían dicho que la líder del PSPV, Diana Morant, ha instruido a los suyos para que se refieran a él como "señor Pérez", sin el Juanfran ni el Llorca, algo que picó su curiosidad por saber cuántos valencianos comparten su apellido. Y aseguró ante la complicidad de los presentes que hay unos 160.000 valencianos que se apellidan Pérez, así que mostró orgullo de compartir patronímico con tanta gente.
