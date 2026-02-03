Romper las reglas del juego: "HDP"

No todo vale en política. Por más acostumbrados que estemos a la gresca y al trilerismo parlamentario, lo cierto es que las reglas que garantizan el juego democrático son simples: pluralismo, separación de poderes, transparencia, igualdad y respeto.

Sin embargo, la polarización que impera en el debate social actual está haciendo que estos pilares comiencen a mostrar una fragilidad inasumible para una sociedad madura como la nuestra. El último espectáculo —que demuestra que la política ya no es lo que era y que el debate se ha trasladado desde el Congreso y la gestión de los problemas reales hacia los callejones y la televisión, con rudeza e irracionalidad— lo hemos visto en el mitin del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este fin de semana en Teruel.

Tres palabras: "Hijo de puta". Tres palabras que resumen la degradación de la calidad del debate político actual. Una concejala del Partido Popular de Vallanca acudió al mitin y, segundos antes de que el presidente iniciara su discurso, comenzó a gritar y a insultarlo. Esto no es libertad de expresión ni es política; refleja la voluntad de reventar un acto y evidencia la radicalización que sufre la sociedad.

Cualquier partido tiene plena legitimidad para mostrar su disconformidad con el Gobierno. De hecho, para eso existe la oposición. Pero el debate, en ambos lados del espectro político, ha de ser constructivo y servir para solucionar los problemas de la ciudadanía: revertir la crisis inmobiliaria, atajar el descrédito de las instituciones o abordar el futuro de los más jóvenes. No obstante, este fin de semana, todo quedó reducido a tres palabras estériles: "Hijo de puta".

Recibe mi opinión cada día en tu correo

La newsletter de Íñigo Roy / L-EMV

Si te gusta esta opinión y quieres recibirla todos los días en tu correo solo tienes que suscribirte a mi nueva newsletter "Desde que amanece". Puedes darte de alta directamente aquí en este nuevo boletín exclusivo para suscriptores del periódico. De la mano de las mejores firmas de la cabecera tendrás en tu correo las historias que configuran la primera portada del día de la cabecera. La mejor herramienta para analizar el cada vez más complejo panorama informativo que nos rodea.