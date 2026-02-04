Deshumanizar

Las imágenes que nos llegan del imperio y su hijuela predilecta, tienen al mundo hasta ahora civilizado anonadado, lo que empíricamente demuestra su hegemonía, incluso psicológica, porque solo así se explica que sintamos como propio, incluso amenazador físicamente, lo que allí ocurre. Mas seamos realistas, gracias a Dios tenemos un océano en medio, que no nos afecte más que para estar prevenidos y preparados en defensa de nuestras libertades y derechos sin dejarnos contaminar por sus peregrinas y peligrosas ideas.

Nuestros políticos por mucho que algunos se esfuercen en imitarles no son como aquellos. Aquí nadie se atrevería a derribar un ala del palacio real para hacer un salón de baile, a no ser que estuviese trastornado. En España tenemos pequeños chorizos corruptos que acaban encarcelados, algún machista rancio tapado, alguna feminista hiperventilada, nepotistas con boina, grandes ignorantes imbuidos de enciclopedistas, en fin, pequeñas mujeres y hombres encumbrados y algún exagerado jinete reconquistador. Nadie con capacidad real de gobernar (hoy) dispuesto a agredir a sus propios ciudadanos, ni a eliminar derechos duramente alcanzados.

Aunque algún Obispo de extrema derecha seguidor oculto del yunque (no de Dios) me hace dudar, quiero creer que no hemos perdido nuestras raíces cristianas, que podrán ser consideradas más o menos vigentes, pero no pueden ser negadas y son la base (junto a la herencia griega y romana) fundamental de nuestro pensamiento. El humanismo deriva de este principio y es la base de nuestra sociedad contemporánea, común al resto de Europa.

Vuelvo al principio circunscrito a su realidad. No deja de sorprenderme la rapidísima deshumanización en la que debió caer la sociedad, y consecuentemente ahora está ejerciendo las fuerzas paramilitares en EEUU. Da vértigo el súbito deterioro de la democracia americana. No hay justificación para que un agente del orden descargue diez balas sobre un ciudadano desarmado en el suelo e inmovilizado. Que no sea inmediatamente desarmado y detenido, sino que se reaccione, acusando de terrorista al ejecutado. Un estado que además mata poetas, que usa de cebo y encarcela a niños de pocos años, con agentes enmascarados cual ladrones robando un banco, es un estado muy enfermo y amenazador.

O aquel colono israelí que agrede a una palestina (cristiana) con una piedra hasta desfigurarla totalmente, machacándole de paso las manos y otras partes de su cuerpo. Y que este colono, no solo no ha sido detenido y espera juicio, sino que es defendido por los salvajes de la ultraderecha ortodoxa judía gobernante. ¿No firmaron a bombo y platillo el alto el fuego? Me es muy difícil no caer en pulsiones anti sionista, muy difícil.

¿Qué pasará por la cabeza de estas alimañas? ¿Hasta dónde se pretende deshumanizar al hombre? No se conoce el grado máximo de degradación al que puede llegar un humano, aunque vimos sus colmillos retorcidos en Alemania (no solo) el siglo pasado y fue aterrador. En estos dos casos ni siquiera fue por impulso de robar, poseer, violar…nada. El placer de matar; la fiesta de los salvajes.

No parece ser casualidad, ni tampoco locura transitoria; aparenta estar perfectamente diseñado, favorecido, organizado e impulsado por depredadores poderosos. ¿Cuál será el resultado del pensamiento que están implantando? Un mundo donde el hombre y la mujer no sean más que meros proveedores de bienes y servicios, incluso con sus cuerpos, para una élite amoral que se cree invencible e inmortal, donde a lo sumo, haya minutos tasados para el fugaz goce acotado de las personas.

Sí siguen por la senda de deshumanizar y embrutecer al humano, lograran que vivir en este mundo ya no sea atractivo, al menos para la inmensa mayoría de sus habitantes. Eso no es lo que quiero para mis nietas y no lo será con mi silencio. Usted ¿piensa callarse?