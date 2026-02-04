El saqueo salvaje a las VPO de Alicante

El 'escandalazo' de todo lo sucedido con las viviendas de protección oficial de Alicante, una exclusiva de mis compañeras del periódico INFORMACIÓN, no solo es de una magnitud bochornosa se mire por donde se mire, sino que plantea diversos interrogantes, dos de ellos muy importantes a mi humilde parecer. El primero: en qué momento alguien que ostenta un cargo público y un puñado de funcionarios consideran que pueden armar una trampa tan salvaje, a la vista de todos y sin ser pillados. Es decir, y reitero para intentar aplacar mi asombro: cómo es posible que una señora concejala, como la de Urbanismo de Alicante, y varias personas más, articulen una trampa de tal tamaño (que no es nada más y nada menos que agenciarse un piso público para gente con pocas opciones a comprar uno de mercado) y piensas que vas a pasar todos los filtros sin que alguien, afortunadamente, se percate. Se percate y salga a la luz el que, sin duda, es el escándalo más grande en la Comunitat Valenciana desde que alguien decidiera seguir comiendo en el reservado de un restaurante mientras una dana azotaba el territorio que gobernaba.

Y esto de las viviendas de Alicante es de lo peor de lo peor porque gestores que deberían preocuparse del bienestar de los ciudadanos en una materia tan sensible y angustiosa como es poder conseguir una vivienda en estos tiempos de precios prohibitivos han decidido quedarse el botín y, además, sacar más provecho de él, revendiéndolo por el doble. Todo ello, escondidos tras los apellidos más conocidos de la segunda capital valenciana.

Pero, me pregunto yo, y ahí va el segundo de mis interrogantes: ¿la edil de Urbanismo, además de dejar su cargo, va a renunciar a su piso? Porque debería hacerlo. A no ser que quiera dejar más obvio todavía que prefiere lo segundo a lo primero, algo que es manifiesto desde el primer momento en que aceptó participar de un reparto que no le tocaba, olvidando para qué fue elegida. Pero, ademas, y vuelvo a insistir, alguien más que ella tendrá responsabilidad en esto. ¿De verdad el alcalde de Alicante no sabia nada de nada de nada de lo que autorizaba su concejal de Urbanismo, más teniendo en cuenta la sensibilidad de un tema que es nacional? ¡Que estamos hablando de viviendas protegidas! La joya de la corona de cualquier ayuntamiento que disponga de suelo para promoverlas. No quiero comparar porque cualquier comparación es odiosa y seguro que injusta pero no me imagino a María José Catalá no enterándose de para quien serían unas viviendas de VPO de València y no fiscalizando el proceso. La corrupción es algo demasiado resbaladizo e importante como para no estar despierto como alcalde o representante público. Ojalá esa contundencia y agilidad que demostró Barcala finiquitando la única plaza de técnico de valenciano en el ayuntamiento la hubiera puesto en vigilar a unos cuantos para que no metieran las manos donde no debía. Y eso, no darse cuenta, también es responsabilidad suya.