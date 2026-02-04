Opinión | Al tall al tall
El panxacontent i “los vigilantes de la playa”
L’Eix de la Prosperitat entre València i Madrid ressuscita i surt del panteó de l’oblit. Ha sigut en Fitur, on s’ha posat a caminar de nou quan el president de la Generalitat Pérez Llorca s’ha quadrat davant Díaz Ayuso exclamant: ‘¡A sus órdenes!’. Dies abans, la presidenta madrilenya havia sentenciat l’estatus colonial del País Valencià declarant que “el port marítim de Madrid és el de València“. Cap novetat. A les colònies sempre hi ha hagut aliats dels colonitzadors. Signat el protocol de col·laboració en matèria turística, el president de la colònia valenciana es llança com un estora als peus de la madrilenya i exclama qual beata figaflor: s’alça la persiana de “la indústria de la felicitat”.
Indústria de la felicitat, diu el panxacontent que tenim de president. Insuflar nova vida al mite del ‘Levante Feliz’, concepte que guanyà gran popularitat durant el franquisme. Eixe és el nord que guia la seua gestió, consolidar el País Valencià com apèndix turístic de Madrid assignant als seus pobladors el paper de ‘vigilantes de la playa’. Potser aconseguisca fins i tot que les nostres ciutats turístiques imiten Benidorm, quan patentà la idea de retolar amb noms madrilenys els carrers d’un barri sencer (paseo de la Castellana, calle Goya, de la Montera, Atocha, paseo de las Acacias, etc.).
No vegen en mi cap antipatia pueril vers el turisme mesetari. El que m’irrita és ser el fanalet vermell, és a dir, l’últim de la classe en atraure altre tipus de clients. Eixa mirada bleda a tot el que ve de l’Altiplà i el recel, tan real com irracional, a tot el que ve del nord. L’encís per l’Espanya radial mentre descuidem el corredor mediterrani. Fa anys, el president madrileny Ruiz-Gallardón proposà la creació d’un òrgan de cooperació als governs de Castella-la Manxa i Castella-Lleó. S’imaginen el rebombori que causaria crear un òrgan similar amb el País Valencià, Catalunya i les Illes Balears? En fi, si Kafka visquera se sorprendria de com les nostres vides segueixen el guió de les seues obres.
- Álvaro Arbeloa: 'El Valencia CF jugará contra el Real Madrid el partido del año
- Sagunt, la única población de la C. Valenciana que proyectará las películas finalistas del Premio LUX
- Colas infinitas en el Ayuntamiento de València por el padrón y la regularización de migrantes
- El sector del alquiler de bicicletas se hunde en València
- El cuartel de la Guardia Civil de Cullera cerrará de noche cuatro meses al año
- Detenido un guardia civil de Oliva por cobrar comisiones por pasar la ITV a coches en mal estado
- El primer centro de datos de València abrirá en marzo de 2027 y busca más de 100 trabajadores
- Detienen a la dueña de una guardería en Algemesí por presunto maltrato a niños