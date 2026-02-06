Pelea en València Parc Central

Como somos incapaces de ponernos de acuerdo ni siquiera sobre quién integra un organismo tan esencial como València Parc Central, luego no nos quejemos de lo que nos ocurre. En un contexto más o menos normal —de nivel europeo— sería incluso saludable que Pilar Bernabé se incorporara a ese consejo, porque para ejecutar la obra más estratégica de la València del futuro hace falta la complicidad del Gobierno central. María José Catalá, en cambio, sigue atrapada en una burbuja protoelectoral, sobre todo interna, y al poner la zancadilla a su eventual adversaria, no solo le da impulso, sino que además la coloca en el centro como su principal rival.

Me cuesta creer que Catalá no haya advertido que la maniobra de Pedro Sánchez —sumar a Bernabé a la descongestión ferroviaria de València— también la favorecía. Primero, porque allí se levanta acta de todo y, en teoría, el túnel pasante sería uno de los primeros asuntos en los que la delegada del Gobierno tendría que retratarse. Y segundo, porque una cosa es formular propuestas y otra muy distinta gobernar; con el porvenir del ministro Óscar Puente cada vez más incierto, quien más podía ganar en el relato es precisamente la alcaldesa. El corredor mediterráneo solo será plenamente real con el paso subterráneo por el centro de la ciudad, una infraestructura que, de paso, liberará el espacio necesario para el PAI de las Moreras y permitirá la conexión definitiva entre el jardín del Turia y el mar.

Con la vida institucional en la Generalitat normalizada tras la llegada de Juanfran Pérez Llorca, la polarización extrema se concentra ahora en el Cap i Casal. Confirmado el pulso entre Catalá y Bernabé, con la posible irrupción de Mónica Oltra como aglutinante de un frente de izquierdas que trascienda al propio Compromís, de Vicente Barrera por Vox o incluso —ojo— de Francisco Camps con una candidatura valencianista, la contienda en València se hará larguísima hasta mayo de 2027.

Y puede pasar de todo, porque en Alicante el escándalo de las viviendas protegidas autoadjudicadas al entorno del PP en Ayuntamiento y Consell no ha hecho más que empezar, y hasta Vox se ha desmarcado al respaldar, junto al PSPV y Compromís, una comisión de investigación en las Corts. Las elecciones de este domingo en Aragón pueden alterar muchos planes, porque evidenciarán que la ausencia de acuerdos básicos solo beneficia a los extremos. Y, como señalan los estudios sociológicos, la vivienda y el transporte público aceleran tanto el malestar que se traduce rápidamente en las urnas.