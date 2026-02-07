La cultura necesita estabilidad para crecer

Rosa completó el rosco y ganó el jueves el bote de Pasapalabra / Levante-EMV

La televisión es un termómetro social. No el único. Pero sí uno muy visible. Por eso la renovación de David Broncano por RTVE, a pesar del altísimo coste de su programa, no sorprende. ‘La Revuelta’ tutea a El Hormiguero de Pablo Motos y funciona. Tiene audiencia. Y eso, en televisión, pesa más que cualquier otra cosa. El éxito manda. Siempre ha mandado.

Algo parecido ocurre con los concursos. Ganar el bote de Pasapalabra no es casualidad. A Rosa no le ha bastado con tener suerte. Detrás de su éxito hay horas de estudio, disciplina, esfuerzo y mucho sacrificio. La audiencia lo percibe y lo premia con unos datos que abruman: un 36,8% de cuota de pantalla y más de 4 millones de espectadores.

En paralelo, el debate sobre las redes sociales se reabre. Pedro Sánchez insiste en regularlas y limitar el acceso a los menores de 16años. Elon Musk, desde el otro lado del charco, le replica con malos modos. El rifirrafe se internacionaliza ¿Dónde? en las propias redes. Una contradicción bastante contemporánea. Criticar el instrumento mientras se utiliza.

El ruido y la lógica de la visibilidad lo invade todo. La política. La televisión. La cultura. Y ahí aparece otro ejemplo menos mediático, más local, pero igual de significativo.

Jesús Iglesias, director artístico de les Arts, / Levante-EMV

Les Arts vive uno de sus mejores momentos. Buenas cifras de público. Actividad operística y producciones de primer nivel. Reconocimiento . Datos que, en parte, se pueden atribuir al trabajo del director artístico, Jesús Iglesias Noriega. Un gestor muy respetado en el sector gracias a un proyecto que ha consolidado público y programación.

Sin embargo, la política cultural no siempre sigue la lógica. Ni siquiera la del éxito. El contrato de Iglesias acaba a finales de año pero él ya está trabajando con la programación de dentro de dos. ¿La podrá defender él?

La Conselleria de Cultura acaba de abrir el melón. El debate sobre modelos de gestión. Algo habitual en las administraciones. Concursos públicos o continuidad. Algo también polémico cuando hay resultados positivos. Y ahí mi pregunta. ¿Debe primar la continuidad cuando los datos acompañan? No hay respuesta sencilla. Pero sí una evidencia. Todo acaba girando en torno a lo mismo. Audiencia. Influencia.

Broncano necesita espectadores. Pasapalabra necesita concursantes brillantes. Las redes usuarios activos. Y la cultura necesita estabilidad para crecer.

A lo mejor, el debate no sea prohibir, renovar presentadores o convocar concursos culturales. Quizá el debate sea cómo gestionar el éxito , cómo regular sin censurar y cómo innovar sin destruir lo que funciona.

Ese equilibrio, hoy, parece el premio más difícil. Mucho más que cualquier bote televisivo.