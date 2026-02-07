La historia como liturgia

Jueves 26 de septiembre de 1901. El periódico El Mercantil Valenciano publica un curioso reto lanzado por dos veteranos jugadores de Cirat, pequeña población del Alto Mijares, en Castelló: “Dos pelotaris vecinos de Cirat (Castellón) cuyas edades suman 101 años desafían a jugar a todos los juegos de pelota usados a los dos que quieran salir de toda España, con la sola condición de que entre los que se presenten han de sumar los 100 años. El plazo para aceptar el desafío terminará el 3 del próximo mes”.

No fue necesario espera el mes. Dos figuras legendarias aceptaban el reto. Así lo recogía el mismo periódico tres días después: “El reto lanzado el otro dia por dos jugadores de pelota de Cirat, que suman entre los dos 101 años, ha sido aceptado por los viejos Suñer y Florencio(padre) de Montroy, a condición de que el partido sea a Galocha o Palillo, sin perjuicio de jugar a largas. El partido se ha de jugar en Algemesí. Los jugadores de Cirat marcarán la cantidad de la apuesta”. La prensa ya no siguió este acontecimiento pero podemos deducir que los desafíos eran muy habituales en un tiempo en el que el juego de pelota ocupaba espacios en la prensa de la época como no lo ocupaba ningún otro deporte. Algemesí se convirtió en el centro de más desafíos, muchos de ellos a Galocha al aire, es decir, el saque debía ser restado obligatoriamente sin dejar botar la pelota. Esta localidad acogería en la primera semana de julio del mismo año un duelo que enfrentaba a Nel de Murla ( uno de los cinco altares de Pelayo), con Marí y Font contra Barber de Beniarbeig, Perales y Fuster de La Llosa.

Nada queda en Cirat, nada queda en Montroi; y casi nada queda en Algemesí. ¿Alguien en Beniarbeig sabe de que un paisano suyo, a principios del siglo XX se media de tú a tu al legendario Nel de Murla?

-Pero…a qué vienen estas viejas historias?

Se promociona estos días la campaña de Pilota a l’ Escola, una de las iniciativas más certeras en la política de promoción. Además de esas jornadas divulgativas, en muchos colegios de las comarcas valencianas, atendiendo al curriculum de educación física, se dedican unas clases al conocimiento e iniciación a la práctica de la pilota valenciana. Miles de niños y niñas tendrán, como mínimo, un acercamiento a este deporte, gracias a la coordinación entre la Conselleria de Educació y la Federació de Pilota. Sin embargo convendría que los clubes tuvieran la posibilidad de rentabilizar ese acercamiento y que no faltara transmitir a las nuevas generaciones viejas historias de este deporte porque sólo desde una proximidad sentimental puede llegar a amarse. Los niños de Cirat y de Montroi deberían conocer sus legendarias figuras; los de Algemesí sentirse orgullosos de haber sido centro de grandes duelos pelotísticos. Necesitamos impulsar la liturgia que rinda culto al deporte que nos identifica. Como por ejemplo hace el club de Alzira preparando su particular museo a la entrada del majestuoso trinquete. Recuperar la historia es caminar cargado de esperanzas.