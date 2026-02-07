La newsletter de Joan-Carles Martí: Tiempo de bulos

Desde Dubái, en la Cumbre Mundial de Gobiernos, Pedro Sánchez ha anunciado esta semana un paquete normativo para frenar los abusos en las redes sociales. La iniciativa llega en un contexto especialmente sensible, pues un nuevo estudio alerta de que el 20% de las menciones en X (antes Twitter) son bulos o información manipulada, un volumen que alimenta la polarización y erosiona la confianza democrática.

Según la investigación Entre el ruido y los datos (Fad Juventud, proyecto Surfear la Red, en colaboración con Google.org), la desinformación prospera porque los algoritmos premian el contenido que genera confrontación y relegan a quienes contrastan y producen información de calidad. El trabajo señala además que el tema con más mentiras es la inmigración y sitúa a los principales manipuladores en la extrema derecha, con dinámicas basadas en ataques personales, insultos y acusaciones para desacreditar a figuras públicas e instituciones y extender un clima de desconfianza.

En paralelo, el Ministerio de Juventud e Infancia recuerda que ya se tramita una ley de protección de menores en entornos digitales que eleva de 14 a 16 años la edad mínima para registrarse en redes y obliga a fabricantes a incluir medidas gratuitas como control parental.

Cuando escucho el verbo regular, me entran temblores. Pero unas ciertas normas sobre el uso digital, y universales, como las normas de tráfico, serían necesarias, porque todos sabemos qué significa un semáforo en rojo y las consecuencias de saltárselo.

