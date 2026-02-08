Los chanchullos de la clase política en general producen un comprensible hartazgo en el ánimo de los electores, como si los tales fueran invitados de última hora a ceremonias de autoafirmación y bloqueo: “Aquí me quedo y, de paso, ahondo la trinchera”. Y mandan al cuñado.

El asunto no es menor porque el abuso conduce a la insensibilidad y a otra cosa peor: solo el cinismo apayasado o una pobre ideación, o las dos cosas, pueden abonar la tolerancia con los abusos (por aquello de que una política corrupta se supone siempre mejor que un desbarajuste general). Luego, alguien con la cara de pedernal, se encargará de explicar el enjuague.

Estoy harto de las simetrías por justas que sean. Un señor muy letrado ha descubierto la clave de nuestro largo y resistente morro de jabalí. Un hombre de letras, y sociólogo en funciones, buceó en los derroches de la clase política y concluyó que, en esta fase, el concepto más usado, insistente y repetido es el de corrupción ¿Y qué? ¡Gran Hallazgo! Somos como ese estudiante que va aplazando la materia del examen en un ejercicio muy nuestro, incluso familiar, de procrastinación. Se impone la lógica pin pon: todas las pelotas se estrellan contra el mismo trinquete y lo que yo juego no es mejor que el juego que me devuelve mi rival. Y vamos tirando. Si queda alguien que se crea capaz de ofrecer una alternativa inteligente y flexible de centro izquierda, un socialismo de rostro humano (como pocas veces se ve, pero no del todo ajeno a los sueños y ambiciones del hombre corriente), una alianza posibilista y una convergencia amplia (para que los pequeños sientan crecer de una vez en la sala de espera del doctor), para decantar una limpia propuesta y encajar ciertas manos ajenas sin necesidad de limpiarse después la caca con jabón. Fuerzas pequeñas que pueden crecer con la muda alegría de un adolescente que ve llenarse de pelusa el mentón: ilusión y hechos concretos. No es gran cosa y me alegro de que la gente lo piense así porque aparte de eso tenemos una segunda y letal administración imperial. Siempre he oído que es mejor lavar los trapos sucios en casa.