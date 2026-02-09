La condición jurídica de las mujeres es un tema de interés académico para numerosos estudios de género. Entre sus objetivos está averiguar el papel y la función que les correspondía cumplir y que las relegó a la trastienda de la historia. Para ello se recurre a fuentes de diversa índole, como las notariales o la documentación judicial y, en general, a todo texto legal e histórico que revele la posición de segunda fila en la que el legislador les situaba. Tales investigaciones revelan el sometimiento de la hija o esposa a la autoridad del padre o del marido, una posición de subordinación que también se cumplía con un cúmulo de prohibiciones y vetos para las mujeres de la cultura. Esta situación, a todas luces injusta, exigía la recuperación de su memoria y darles presencia social y cultural en los lugares donde debieron estar y no estuvieron. Por fortuna, en algunos de esos espacios de referencia, se cumple hoy la voluntad política de darles el reconocimiento merecido.

Eso mismo ocurrió en Madrid hace apenas unos días, en concreto el lunes 26 de enero de 2026, en sendos actos protocolarios programados por instituciones de prestigio para ameritar a las mujeres de la cultura y a sus obras. El primero ocurrió a mediodía, en el salón de actos del Ateneo de Madrid. Allí se presentó el retrato de la escritora Carmen Martín Gaite (1925-2000, cuya prolífica obra fue galardonada en numerosas ocasiones, cabe citar el Premio Príncipe de Asturias en 1988 y el Premio Nacional de las Letras Españolas en 1994. Por su trayectoria literaria y cultural, merecía formar parte de la Galería de Retratos del Ateneo de Madrid, junto a las otras mujeres relevantes que le precedieron, como Emilia Pardo Bazán que estuvo cien años sola entre los 188 ilustres ateneístas, todos varones.

Solo después de iniciarse en 2021 la campaña «Las mujeres en su sitio», llegaron los retratos de Clara Campoamor, Carmen de Burgos, Carmen Laforet, Almudena Grandes, Elena Fortún, María Zambrano, Rosa Chacel y Victoria Kent. Y llegarán más, pues está previsto que la galería aloje los retratos de Blanca de los Ríos, Carmen Llorca, Hildegart Rodríguez, Madame Anselma, Ana Mariscal, Margarita Nelken, María Lejárraga, y María Campo Alange. Todas ellas mujeres vinculadas a la institución ateneísta y a la vida política y cultural de los siglos XIX y XX. Sin duda esta iniciativa deja claro que era necesario honrarlas y situarlas en el lugar que tendrían que haber ocupado muchos años antes por ser una cuestión de justicia y de rigor histórico.

Si esto ocurría por la mañana, a media tarde el Instituto Cervantes y la asociación Clásicas y Modernas, firmaban en la Sala de Juntas de esta institución, el convenio «Bibliotecas en Igualdad» para colaborar en la digitalización progresiva de obras de autoría femenina libres de derechos. A fin de dar una mayor visibilidad a las escritoras, se propusieron sinergias para rescatar las obras de las autoras hispanohablantes de todas las épocas, en la línea que vienen haciendo las 64 bibliotecas de la Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes repartidas por los cinco continentes. Aplicar buenas prácticas bibliotecarias con enfoque de género para servir de modelo a otras bibliotecas y poner énfasis en dar mayor reconocimiento y difusión internacional a las escritoras, es una manera más de colocarlas en el lugar destacado que les corresponde. En uno y en otro caso, con pocas horas de diferencia y a pocos pasos de distancia, se cumplía el mandato político de preservar el patrimonio literario sin sesgos y reivindicar la trascendencia histórica de las mujeres en la cultura. De ahí la importancia de una voluntad institucional que no haga esperar a que el tiempo tenga que poner la realidad en su sitio.