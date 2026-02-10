Jugar a las urnas sale caro

El presidente de Vox, Santiago Abascal (d) y el candidato de Vox a la presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco (c), durante la clausura de un acto de campaña en Cuarte de Huerva, Zaragoza, Aragón (España). / Ramón Comet - Europa Press

Someterse a las urnas no siempre sale bien. Siempre que se convocan elecciones, la incógnita está ahí y, a menudo, los resultados obtenidos no son ni de lejos lo que llevó a su convocatoria.

Los resultados de las elecciones de Aragón de este domingo, con un PP a la baja que necesita más a Vox que antes, han vuelto a confirmar que quien se la juega —Azcón en este caso— a veces pierde. De hecho, parece que el PP no ha aprendido de las lecciones del adelanto electoral en Extremadura y ha vuelto a tropezar con la misma piedra que Guardiola: Vox y la ingobernabilidad si no pacta con quienes quería dejar de hacerlo.

La paradoja está ahí. Se convocan elecciones para lograr un gobierno más fuerte, capaz de gestionar la autonomía sin chantajes ni injerencias pero, al final, lo que se consigue son cortes cada vez más ingobernables donde los populares pierden fuerza o no logran la necesaria para escapar de la dependencia de los de Abascal, que no paran de crecer a expensas del desencanto de la sociedad.

