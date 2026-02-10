Opinión | PECES DE CIUDAD
La manipulación que no cesa
En los campamentos saharauis de Tindouf aprendí que el primer té de la ceremonia diaria es fuerte y amargo como la vida. El segundo vaso es dulce como el amor, y la tercera toma es suave como la muerte ligera. No olvidaré este ritual que se realizaba varias veces al día en la jaima de Tira, amiga saharaui. Son tres rondas que representan el encuentro social y la simbología de una cultura que sobrevive sin la libertad de ser un estado libre. Los migrantes africanos son un mayoritario grupo, junto a quienes proceden de América Latina, países árabes, asiáticos y europeos. La nueva medida de Regularización para extranjeros es una buena noticia. Son miles y miles de inmigrantes, que vienen viviendo y trabajando desde hace años en este país sin tener los papeles en regla, quienes podrán acogerse a esta medida. Porque no se trata, como miente la derecha y su ultraderecha, de la totalidad de la población migrante, ni siquiera se trata de censar a los inmigrantes para que voten (que no pueden). No se trata de un efecto llamada ni de otras manipulaciones informativas.
Se trata de confundir y confrontar. Son miles las personas migrantes que viven y trabajan en nuestros municipios. Son miles quienes ocupan los empleos que no queremos, quienes trabajan en el campo, quienes han emprendido negocios comerciales, quienes ejercen de cuidadoras de las personas mayores, quienes limpian los hogares, quienes barren nuestra porquería. Que el partido ultra Vox, que gobierna con el PP, en Castelló y en las principales ciudades valencianas, se jacte de prohibir una charla informativa sobre el proceso de Regulación es una ignominia despreciable. Y que la presidenta de Les Corts coree esta anomalía en las redes sociales es democráticamente insostenible.
