La ducha escocesa del PSPV

GRAFCVA1962. VALENCIA, 06/02/2026.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, durante su intervención este viernes en Encuentros SER. EFE/Biel Aliño / Biel Aliño / EFE

El Partido Laborista británico atraviesa una crisis interna y, a diferencia de lo que ocurre en el PSOE, su líder en Escocia, Anas Sarwar, ha pedido abiertamente la dimisión de Keir Starmer. Sarwar sostiene que el primer ministro se ha convertido en un lastre electoral y que, sin un cambio de liderazgo, el Labour puede encajar una derrota en las elecciones escocesas de mayo, lo que facilitaría una nueva victoria de los nacionalistas del SNP.

En el PSOE de Pedro Sánchez, la reacción suele ser la contraria: se evita la autocrítica incluso tras derrotas sonadas y con la tendencia demoscópica en contra. Además, los dirigentes territoriales tienden a no marcar perfil propio, aunque sus incentivos electorales no coincidan con la estrategia diseñada desde la Moncloa.

La comparación resulta pertinente porque enfrenta dos culturas de partido dentro de la socialdemocracia europea. En el Labour, un líder territorial puede considerar legítimo exigir responsabilidades al jefe nacional si entiende que su continuidad perjudica a su territorio. En el PSOE, ese tipo de discrepancia pública se penaliza y se interpreta como deslealtad. En la práctica, esto reduce el debate interno visible y concentra la toma de decisiones.

En el caso valenciano, el contraste es evidente. Si el PSPV quiere consolidarse como alternativa, incluso en un contexto de desgaste del PP, necesita capacidad para definir prioridades propias y, llegado el caso, expresar desacuerdos cuando la estrategia estatal afecte a su proyecto autonómico. Sin embargo, Diana Morant, secretaria general del PSPV y ministra, no ha construido una agenda diferenciada ni un liderazgo con autonomía política respecto al Gobierno central.

El líder laborista escocés ha justificado su posición con el argumento práctico de que no está dispuesto a que la crisis en Downing Street arrastre a Escocia a otra década de gobierno nacionalista, con consecuencias sobre el sistema sanitario y la educación pública.

La disciplina puede evitar fracturas, pero reduce la credibilidad de los liderazgos territoriales, recorta el margen de reacción y proyecta dependencia del centro. En un ciclo electoral casi permanente, esa falta de autonomía es un problema. El caso británico recuerda algo básico: cuando un partido no admite voces internas, la corrección llega tarde, también en las urnas.