La rebelión de las urnas

Las elecciones autonómicas adelantadas en Aragón han marcado un punto de inflexión en el panorama político español adelantado por estudios demoscópicos serios, evidenciando una doble rebelión en las urnas que desafía los cimientos del bipartidismo establecido. El ascenso de Vox por la derecha y de Chunta Aragonesista por la izquierda aragonesista no sólo refleja un descontento acumulado hacia el PSOE y el PP, sino que también sugiere un cambio profundo en la dinámica política que podría tener repercusiones significativas para el sistema político nacido de la Constitución de 1978.

El adelanto electoral, lejos de ser percibido como un intento de estabilización política, fue interpretado como una maniobra táctica del presidente del PP en Aragón, Jorge Azcón. Este movimiento, en respuesta al bloqueo de los Presupuestos por parte de Vox, buscaba fortalecer la posición del PP, pero ha tenido un efecto contrario, debilitando su representación y reforzando a Vox. Este fenómeno pone de manifiesto cómo las instituciones se han convertido en un tablero de ajedrez político, donde la estrategia de partido prevalece sobre la gobernabilidad efectiva

El PSOE ha sufrido uno de sus peores resultados autonómicos, un síntoma del desgaste acumulado y la desconexión con el electorado aragonés. La caída del espacio morado, que dejó a un sector de la izquierda sin representación, ha permitido a Chunta Aragonesista capitalizar el descontento social. Su ascenso no es accidental; ha sabido articular su discurso en torno a temas que realmente preocupan a la ciudadanía, como la vivienda y los servicios públicos, diferenciándose así de los grandes partidos.

El voto por Vox, caracterizado como un "voto cabreado", se dirige principalmente hacia un PP considerado incapaz de resolver los problemas estructurales de Aragón. Por otro lado, Chunta se presenta como una respuesta al descontento de una izquierda que se siente traicionada por el PSOE y Podemos. Este fenómeno de polarización política está reconfigurando la narrativa política en Aragón, donde el descontento social se ha convertido en el motor del voto radical.

La situación actual plantea varias amenazas al sistema político. Importante, es que la inestabilidad estructural se convierte en la norma, con una gobernabilidad que depende de la negociación continua con actores radicalizados. Además, el eje territorial se ve tensionado por el ascenso de fuerzas como Vox y Chunta, que representan visiones opuestas sobre la identidad y la autonomía, en este caso la aragonesa.

Efectivamente, la peor amenaza para una democracia avanzada como la española es la posible quiebra de la gobernabilidad. Buscar la estabilidad política para aprobar unos presupuestos, por ejemplo, se ha convertido en un proceso de negociación constante, donde los actores políticos priorizan la confrontación sobre el consenso. La influencia toxica de Vox, que ha demostrado su capacidad para entrar y salir de coaliciones según su conveniencia, genera un clima de ultimátum que erosiona la lógica constitucional de cooperación. Esto no solo limita las posibilidades de acuerdos transversales, sino que también introduce una dinámica corrosiva que podría desestabilizar aún más el sistema político.

Pero la otra es la radicalización del conflicto territorial. El eje territorial se ha convertido en un campo de batalla entre fuerzas centralistas, como Vox, y movimientos regionales radicalizados, como Chunta. Esta confrontación no solo cuestiona la estructura del Estado autonómico, sino que también alimenta narrativas de agravio que complican la posibilidad de alcanzar consensos sobre cuestiones clave como la financiación autonómica. La polarización entre la idea de una España unida y las reivindicaciones de autogobierno de Aragón refleja un choque de legitimidades que podría tener repercusiones graves en la cohesión nacional.

Junto a esas dos amenazas, el escenario aragonés contiene tres peligrosas derivas: una, la deslegitimación de los grandes partidos; otra, la normalización del discurso iliberal; y otra, la fragmentación de la izquierda y de las lógicas identitarias.

El papel de los partidos tradicionales, PP y PSOE, como integradores de diferentes sectores de la sociedad se ve amenazado. La pérdida de representación del PSOE y la dependencia del PP de Vox sugieren una erosión de la capacidad de estos partidos para gestionar las emociones y el descontento social sin recurrir a los extremos. Este fenómeno puede llevar a una permanente fragmentación del voto y a la consolidación de polos radicales, lo que debilita la alternancia y la estabilidad del sistema político.

La presencia de discursos iliberales en la esfera pública, promovidos por partidos como Vox, introduce una retórica que pone en entredicho derechos fundamentales y cuestiona la legitimidad de instituciones clave. Esta normalización del discurso no solo afecta la percepción pública de la democracia, sino que también puede alterar el marco legal y político, desplazando el estándar democrático hacia una mayor intolerancia y deriva autoritaria.

El crecimiento de Chunta en un contexto de debilitamiento de Podemos y del PSOE contribuye a una izquierda más fragmentada y territorialmente identificada. Esta fragmentación dificulta la formación de mayorías estatales coherentes y aumenta la complejidad del sistema político. La polarización de la política izquierda-derecha y la identificación territorial pueden limitar las posibilidades de cooperación y diálogo, exacerbando la tensión entre diferentes regiones y grupos sociales.

Los resultados de las elecciones autonómicas adelantadas en Extremadura y en Aragón nos ofrecen la imagen de un “sistema político en transformación”; una imagen amenazante, a tener en cuenta si se quiere seguir apostando por la estabilidad política. El auge de Vox y Chunta no es un fenómeno aislado, sino un indicativo de un cambio profundo en la política española; las causas de este descontento —la desconexión de los grandes partidos, el adelanto electoral táctico y el colapso de la izquierda estatal— están transformando el sistema político desde dentro. Aunque no se vislumbra un colapso inmediato, la erosión de la capacidad del sistema para generar gobiernos estables y comprometidos es cada vez más evidente. Este es el triunfo silencioso de los extremos en las urnas, que amenaza peligrosamente con redefinir el futuro político de España.