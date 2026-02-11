La guerra de las azoteas

La negativa del Ayuntamiento de València para legalizar la terraza del Ateneo no es un caso aislado. Este conflicto refleja la tensión que recorre las principales ciudades ante una fiebre creciente: la apertura de rooftops en las cubiertas de edificios históricos, convertidos ahora en activos de ocio de alta rentabilidad. Nadie quiere quedarse sin su terraza de moda con vistas al skyline, y las empresas han comenzado a operar en una frontera gris, donde el beneficio económico inmediato intenta forzar las costuras de una normativa urbanística diseñada para proteger bienes mucho más escasos que una copa con vistas.

Pero este éxito asegurado choca de lleno con premisas innegociables. En primer lugar, está el respeto al patrimonio: estos inmuebles gozan de especial protección por su singularidad y cualquier modificación sobre su apariencia o uso —aunque se trate de obras de adecuación— requiere un permiso explícito y restrictivo. Además, el aprovechamiento de estos espacios no puede ignorar los planes especiales que, como el de Sant Francesc, prohíben taxativamente ciertos usos comerciales en espacios que, como el Ateneo, ya tienen un uso cultural. A la incompatibilidad urbanística se suma el impacto sonoro

En última instancia, el derecho al descanso y la integridad del patrimonio deben prevalecer sobre la moda de las alturas. Las ciudades no pueden permitirse perder su cielo a manos de una explotación comercial que, bajo la máscara del ocio moderno, termina por vaciar de contenido y de residentes sus centros históricos.

