Opinión | Bajoqueta gol
Carlos Corberán ja està amortitzat
Passada ja la primera volta de la competició, l’estat de salut del València CF continua igual o pitjor. L'entrenador no ha sabut dirigir un equip que li ha vingut gran
Passada ja la primera volta de la competició, l’estat de salut del València CF continua igual o pitjor i totes les mirades han recaigut ara en Carlos Corberán, un entrenador que ja està amortitzat per deixar-nos la temporada passada en primera divisió. Enguany, però, no ha sabut dirigir un equip que li ha vingut gran. És evident la desconnexió que hi ha entre entrenador i jugadors a la qual cal sumar també la de l’afició, d’ací que diumenge passat davant el Real Madrid el sentenciaren amb un “Carlos dimisión”. Pense que la direcció esportiva ha estirat massa un entrenador que ja fa un bon grapat de jornades es mostrava desbordat, amb evidències de no saber per on tirar, com per exemple, a l’hora de fer els canvis o gestionar el rendiment d’alguns jugadors. Altres equips com Llevant, Oviedo, Real Sociedad, ja han reaccionat canviant l’entrenador però ací, en València, tinc la sensació que estem perdent un temps preciós per a fer-ho.
L’equip és una llàgrima que continua sense jugar a res i a Mestalla s’ha instal·lat una mescla de resignació i desil·lusió que, com una pluja fina, va calant en una afició cada vegada més desesperada. Mentrestant, Peter Lim tocant-se les castanyes en Singapur. La prova evident de que la cosa pinta malament és el testimoni de Rodrigo, un alumne de 13 anys que sempre ve a classe amb la samarreta del València CF i comença a saber què significa ser “Xoto”. A l’endemà de perdre l’eliminatòria davant l’Athletic de Bilbao, em feu un comentari demolidor: “Paco, hui és el dia més trist de ma vida. Per la vesprada em col·loquen brackets en les dents i per la nit ens elimina el Bilbao de la copa del Rei.” El bo de Rodrigo no trobava consol. Li ha tocat viure una etapa fosca del València CF, i mentre estiga governat per Meriton continuarà amb la mediocritat.
Per altra banda, tinc un company de treball, soci del Bilbao, que insisteix en allò de “si volem que Peter Lim deixe el València CF, la protesta més efectiva seria deixar el camp buit i que les imatges apareguen en tots els mitjans de comunicació”. Això sí que afectaria al mandatari singapurès i podria repensar-se continuar al front de l’entitat. Pot ser tinga raó el meu company, però veig molt difícil posar d’acord a 47.000 persones per a dur-ho a terme. L’altre dia davant el Real Madrid haguera sigut una bona ocasió, però així com està l’equip, l’afició ha entés que cal estar ahí més que mai i la veritat és admirable la seua resposta en omplir Mestalla en cada encontre, malgrat les baixes prestacions que oferix l’equip.
Dels pocs aspectes positius que destacaria últimament, n’hi ha un destacable, la irrupció d’un jugador que està demostrant el seu saber fer, amb molt bons moviments, que lluita tots els balons amb intensitat i dona sentit al joc: es tracta de Lucas Beltran. Personalment m´encisa i ens aporta l’actitud i la qualitat que tant ens calen. Per a mi, hui per hui, l’onze del València CF passa per Beltrán i deu més. A veure si reviscola l’assumpte perquè el que ens queda de temporada pot ser un autèntic calvari. Amunt!
