¿Quién cuida a quién?

Niegan la residencia a una mujer hondureña que trabajaba de interna en la dana cuidando a una anciana en Paiporta / Miguel Ángel Montesinos

El testimonio de Mercedes Gámez me hace reflexionar sobre hacia dónde vamos como sociedad. Trabajaba como interna, sin contrato y sin descanso, las 24 horas de los siete días de la semana, por 1.600 euros para encargarse de una anciana de 95 años. Durante la dana del 29-O, el barro arrasó la casa en la que vivían ella y la persona a su cargo. A la anciana la ingresaron en una residencia, pero Mercedes tuvo que "buscarse la vida"; no pudo acogerse a la regularización especial con motivo de la catástrofe por no estar empadronada.

Mercedes es solo un caso. Como ella, hay miles de migrantes que trabajan como internas en el servicio doméstico o el cuidado de mayores. Tras el anuncio de la nueva regularización masiva por parte del Gobierno —a la que esta vez sí podrían acogerse Mercedes y las 14.000 personas que quedaron fuera tras la dana—, los mensajes de odio han vuelto a resonar. Tan absurdo es pensar que quienes abandonan su hogar para emprender una vida nueva en otro país lo hacen con oscuras intenciones, como creer que esta regularización supondrá una pérdida de oportunidades para los nacionales.

Es mentira, una más. Mercedes no vino a España a quitarle el trabajo a nadie. Ella, como la inmensa mayoría de los migrantes, solo quiere trabajar. No tienen inconveniente en aceptar puestos con condiciones leoninas, terminando en sectores que los "españoles" ya no queremos ocupar.

Cuidado de ancianos, labores del hogar, campo, construcción... lo que sea. Sin ellos, gran parte del sector primario y de servicios colapsaría. No son un problema, son una solución. Basta con dar un paseo por parques y avenidas para comprobar de primera mano quién cuida de nuestros mayores o de nuestros hijos. ¿En manos de quién confiamos, realmente, el presente y el futuro de nuestra sociedad?

