La newsletter de Isabel Olmos: Per què Bad Bunny no podria cantar en els Yelmo de València?

És curiós com, en la mateixa setmana en què un intèrpret porto-riqueny ha esdevingut un fenomen mundial cantant en espanyol en un dels principals esdeveniments esportius dels Estats Units, a València, uns reconeguts cinemes de la ciutat han denegat el permís per a què uns estudiants pogueren assistir a una de les seues sessions perquè el correu electrònic estava escrit en valencià.
Què tenen a veure totes dos situacions, es preguntaran vostés. Doncs, tot. Perquè estem parlant del respecte o no a una llengua, a una identitat i a un territori amb, a més, algunes matissacions. En la seua actuació, Bad Bunny va poder expressar-se sense problemes en el seu idioma en la quasi totalitat del seu espectacle malgrat que la llengua oficial dels Estats Units és l'anglés (per ordre de Trump). Ningú li va dir 'ah no, sinó és en angles, res de res'. És Bad Banny, està clar, i sols la seua presencia genera una milionada, però l'alegria desbordant pel fet que una llengua 'minoritària' haja estat protagonista contrasta notablement amb el menyspreu im mal tracte que una altra ha rebut a la nostra ciutat. A més, amb l'agreujant que el valencià sí que és llengua oficial en el nostre territori. Un territori, per cert, molt més antic - des del 1.238, ni més menys- que els Estats Units d'Amèrica.
Per tant, extrapolant la supèrbia resposta que un responsable dels cinemes Yelmo va enviar a la professora de l'IES valencià que li va demanar una sessió matinal -'yo estoy sobradamente preparado para organizar la sesión matinal siempre que usemos un idioma en el que podamos entendernos. En mi caso puede ser inglés o castellano, pero el valenciano no lo entiendo- a Bad Bunny, espurna de l'orgull hispanoparlant de tot el planeta, li haurien pogut contestar: 'In my case it can only be in English; I don't understand Spanish'. Però no livan dir això perquè al final tot és qüestió de respecte, educació i sentit comú. Tot el que li va faltar als responsables d'este establiment del cap i casal.
