"Nueva Yol": un bumerán contra Trump

Bad Bunny entre un Grammy a su yo de pequeño durante el 'show' del descanso de la Super Bowl

Quién lo iba a decir: empresarios y países enteros rendidos a los pies de Donald Trump y, súbitamente, surge un David contra Goliat. Al presidente de los Estados Unidos nunca se le habría ocurrido que el líder capaz de ponerlo contra las cuerdas —al menos en el discurso público— sería alguien a quien no puede controlar; alguien que, según Trump, ni siquiera "se entiende". Y es que lo que comenzó con el "Ice Out" de Benito en la gala de los Grammy ha acabado convirtiéndose en un fenómeno mundial. Este alcanzó su punto álgido con la actuación íntegramente en español de Bad Bunny en el "halftime" de la "Super Bowl", generando más quebraderos de cabeza a la Casa Blanca que la propia geopolítica internacional.

Benito Antonio Martínez Ocasio: cuatro palabras. Un icono que encarna la respuesta al mensaje de odio y a las políticas antimigratorias que Trump ha impulsado durante este primer año de mandato. Un puertorriqueño orgulloso de su idioma materno que ha puesto a tararear en español a medio mundo y que ha disparado un 178% el interés por aprender una lengua que Trump insiste en asociar exclusivamente con la migración ilegal.

Parece que Bad Bunny representa el paso definitivo de un complejo proceso cultural que comenzó hace décadas en EE. UU., cuando los migrantes hispanos hacían lo imposible para que sus hijos hablaran inglés sin acento, renunciando a sus raíces para lograr la integración. Detrás de aquello subyacía una vergüenza interiorizada que ahora, gracias a una comunidad hispana con cada vez más peso, ha alcanzado un punto de no retorno.

Con Benito como punta de lanza, el mensaje es claro: no más vergüenza. Ahora es momento de orgullo y pertenencia. Ese fue el gran mensaje de la "Super Bowl". Un mensaje que ha desarmado a quienes, como Trump, consideran que "América" es patrimonio exclusivo de los angloparlantes.

