Ovidi, aniversario

Se ha cumplido el 84 aniversario del nacimiento de Ovidi Montllor. Su recuerdo permanece vivo entre nosotros. A los treinta años, en 1972, grabó Un entre tants, dedicado a sus padres, y, dentro del vinilo, incluyó una de sus piezas más populares, La fera ferotge. Ya en 1974, Ovidi dedicó su sentir a su pueblo, A Alcoi, y dentro de aquel vinilo antológico estaba Els amants, de Vicent Andrés Estellés: "No comprenem l’amor com un costum pacífic,…es desperta, de sobte, com un vell huracà”.

En 1976, con portada de Joan Guinovart, Ovidi grabó Salvat-Papasseit per Ovidi Montllor, y dentro de él estaba incluido Si jo fos pescador: “Si jo fos pescador pescaria l’aurora, si jo fos caçador atraparia el sol”. Todo un canto poético de esperanza. Repasando los textos más conmovedores de Ovidi, nos encontramos, cómo no, con su propio Autoretrat, en el que se definía como "cantant, artista i pallasso", cuando realiza con toda sensibilidad su propia caricatura.

Ovidi sufrió muchas dificultades en los últimos años de su carrera como cantante, como otros miembros de la 'nova cançó', y, entonces, concentró su actividad artística en el cine, donde dio rienda suelta a su expresiva capacidad dramática, de la que también había hecho gala en la 'cançó' al darnos a conocer, o a reconocer, a nuestros poetas, interpretando sus voces.

Ovidi ya había anticipado, en muchos años, la desgracia de su muerte, acaecida el 10 marzo de 1995. Pero Ovidi, sarcástico, irónico siempre, nos guardaba su despedida final. “Tot ben senzill i ben alegre. Em creureu mort. Jo no hauré mort. Faré vacances!”, y añadía, “si no és molèstia per als bons amics, amb una capsa de cartó, fiqueu la pols d’un servidor i el millor llibre de poemes, d’aquel poeta que creiem. Porteu-me a Alcoi que és el meu poble, i allà on comença el Barranc del cinc, prop d’un romer, al seu costat, deixeu-me ja. Pero llavors, no em moriré. Faré vacances!”.

"L'Ovidi no és soles l'Ovidi, perquè l'Ovidi és Alcoi", dijo entonces Antonio Francés, alcalde alcoyano, en la inauguración de la exposición Vinticincvacances, celebrada en Alcoi, en la Llotja de Sant Jordi, en la que 25 artistas expusieron su obra, inspirada por Ovidi. Toda una filosofía de la vida, de la existencia y del compromiso con el país. Gracias Ovidi, por el ejemplo, que nos dejaste. Que la música del arroyo y el aroma del romero, junto a nuestro recuerdo, por siempre, te acompañen.