El quinto poder, como un quinto jinete del apocalipsis, ha de ser necesariamente bueno y limar toda arista que puedan generar los anteriores en el devenir de su papel constitucional, siendo el fruto de la educación y la cultura de un pueblo que aspira a serlo en libertad con sabiduría y estudio. Se trata en realidad de un poder que aparentemente no existe y máxime en períodos donde la barbarie resucita sus más sucias maneras, pero que la perspectiva histórica sobre la vida humana identifica en cada época y termina por definirla sustantivamente.

Hay muletillas odiosas en el discurso público que se aprecian muy bien cuando ponen la alcachofa de los medios ante la ciudadanía y una de ellas es comenzar las frases con “la verdad es que” (que podría mejorarse con un “lo que se dice la verdad es que”) en tiempos donde la verdad brilla por su ausencia, según expresión más abandonada y precisa, y el viejo patio de Monipodio extiende sus garras ultra capitalistas sobre naciones y nacionales anunciando una montaña de bulos y odios falsos dirigidos a los bajos instintos de una población lacayuna.

Siguiendo con lo popular dicen que por san Blas la cigüeña verás y el día anterior el IBEX de la bolsa española batió marca superando los 18.000 puntos y en la misma semana acabamos de boquear ante las ganancias de nuestra media docena de bancos grandes -34.000 millones de euros, que suponen un 7 % más que sus enormes resultados en 2024-, sin olvidar los datos del exterior aún calientes, caso del récord en el índice Dow-Jones de la bolsa neoyorquina de Wall Street el pasado viernes. Nidos indemnes tras 8 borrascas neociclónicas atlánticas en Iberia.

Junto a ello tenemos por panorama una sanidad y una educación de campaña, el salario mínimo y medio de risa, la vivienda como un mercado pirata, las residencias públicas abandonadas, la pobreza doliente, esas pensiones ridículas en tres de cada cuatro casos, la mejor cultura olvidada y silenciada, etcétera. Y tras esta larga lista te preguntas qué más quieren quitarnos, recortarnos o privatizarnos si campa a sus anchas el dinero entre peditos de monja de algunos gobiernos y de la supuesta Unión Europea.

La respuesta es que los nuevos reaccionarios facciosos (neorreaccionarios) quieren robarnos la dignidad, pues les molesta cualquier mínimo atisbo de dignidad entre los inferiores; algo que hace poco comenté con el activista Toni Carrión, amén de cantautor y escritor, que fuera una de las almas valencianas de esas marchas de la dignidad que atravesaron España hace una década o que aprecié en un texto del periodista Alfons Garcia (Levante-EMV/Posdata, 20-XII-2025) cuando cita a Theodor Kallifatides: lo que quiero es dignidad (sic).

Dignidad deriva de la dignitas latina y es consustancial al ser humano, sin confusión posible con dignidades u honores adquiridos, ya que supone estar dotado de libertades. Finalmente cabe recordar que también por sant Blai el consejo de ministros aprobó crear con el gobierno valenciano una comisión para la reconstrucción tras la dana homicida y el nuevo president Pérez Llorca correspondió con una declaración pública sobre que el PP no tomará medida alguna hacia la concejala valenciana que insultó al presidente Pedro Sánchez. Y te preguntas: tú cómo ligas Serrano o cuándo gobernará don Vito de Aragón. Incesante ventorro.