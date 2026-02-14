El derbi, un día para dignificar el escudo

Un derbi no es un partido cualquiera. Es, el partido. Una rivalidad vecinal donde el cariño y la hostilidad está a flor de piel. Y pocas veces, un Levante UD-Valencia CF se ha vivido con una mezcla tan intensa de orgullo herido, ansiedad deportiva y necesidad urgente por reencontrarse con la victoria. Apenas 2,3 kilómetros separan ambos estadios, pero estos días esa cercanía pesa como una losa: dos vecinos condenados a mirarse a los ojos cuando la temporada se ha torcido y la amenaza del descenso aprieta.

Porque este choque ya no va solo de rivalidad. Va de supervivencia. De evitar quedarse anclados en la parte baja de la clasificación y de impedir que la palabra ‘segunda’ deje de ser un temor para convertirse en una realidad. Y ahí, más que nunca, los futbolistas se llamen como se llamen, deben mostrar algo que trasciende de la táctica o el talento: profesionalidad, orgullo y personalidad. Los aficionados necesitamos sentir que nuestros jugadores comprenden lo que está en juego, que les duele lo mismo que a nosotros y que están dispuestos a dejarse el alma. Eso sí, los primeros que lo tienen que tener claro como el agua son Luis Castro y Carlos Corberán. A uno le apretará Pablo Sánchez, al otro Dios sabe quién.

Los dos equipos llegan tocados. Hay decepción porque las expectativas no se han cumplido, porque la ilusión del verano ha ido dando paso a la preocupación, al enfado y, en muchos casos, al desánimo. Un derbi ganado puede no arreglar nada pero sí puede cambiar un estado de ánimo, devolver la fe y recordar que aún queda tiempo para reaccionar. Una derrota, en cambio, ampliaría la angustia y, en el caso del Valencia CF, la presión. Una tensión que, de momento, ya tiene una 'víctima'. El gesto simbólico de cordialidad institucional entre clubes no se ha producido. Se ha eliminado esa escenificación que solía rebajar tensiones, recordar que la rivalidad puede convivir con el respeto y que así debe ser durante el partido. La supresión del acto transmite la gravedad del momento: nadie está para bromas cuando el agua llega al cuello.

Resulta paradójico que, pese a la diferencia histórica como entidad y masa social, ambos equipos compartan la misma angustia. El pasado no da puntos, el escudo no marca goles y la historia no evita descensos. Solo cuenta la actitud, la determinación y la capacidad de competir cuando el miedo aparece.

Y mientras el fútbol vive esta inquietud, el Valencia Basket ofrece el contrapunto casi terapéutico: allí el sufrimiento se transforma en alegría, satisfacción y orgullo. Todo parece funcionar, desde la pista hasta los despachos, en una demostración de que cuando hay coherencia y liderazgo, hay éxito.

Quizá por eso este derbi exige algo más que fútbol. Exige responsabilidad. Los jugadores del Levante UD y del Valencia CF tienen la oportunidad —y casi la obligación— de dignificar el escudo y de recordar que, incluso en medio del sufrimiento , el orgullo puede ser el motor que cambie el destino.