La newsletter de Joan-Carles Martí: Ruidos y alertas

Hay semanas en las que el paisaje parece local —Mestalla, Orriols, un museo abandonado, un exministro sentado en un banquillo—, pero el ruido de fondo es europeo, global. Y, como en toda buena novela, lo decisivo no es el giro de guion, sino quién controla el algoritmo que lo convierte en destino. El ruido es el hilo conductor de ese enemigo silencioso de la democracia.

Por eso lo local importa. porque es donde se ve si un país conserva instituciones que piensan, que recuerdan y que responden. Lo demás —incluido el trumpismo importado— solo necesita que nadie apague la pantalla.

1) Europa: el enemigo entra por la pantalla

La tentación europea es pensar que Trump es un problema exterior: aranceles, OTAN, Groenlandia y demás utilería geopolítica. Pero es la exportación de un método político que coloniza el espacio informativo para ofrecer una coalición emocional a quienes se sienten perdedores de la globalización.

Si la democracia liberal europea cae, será por la mezcla perfecta de agravio, desconfianza y la desinformación industrial.

2) Aragón: cuando la política autonómica es decorado

Aragón sirve de espejo de que la pelea real es por la Moncloa. La autonomía se convierte en escenografía, porque el contexto lo devora todo. En ese marco, Vox ya no necesita fingir moderación y deja de depender del ecosistema madrileño clásico para beber de los tecnoligarcas que amplifican el trumpismo. El antisanchismo, convertido en bolsa entera, acaba alimentando al competidor.

Si alguien busca el dato que importa, Vox está por encima del 20% en la Comunitat Valenciana. Y a partir de ahí, todo el resto son matices de supervivencia.

3) PSPV: la ducha escocesa y el problema del liderazgo

La comparación con el Labour escocés revela que hay culturas políticas donde un liderazgo territorial puede cuestionar al líder sin que le cuelguen el sambenito de Judas. En el PSOE, la disidencia se penaliza y, en un ciclo electoral permanente, la dependencia se convierte en debilidad estratégica.

Moraleja valenciana: si no hay agenda propia, no hay credibilidad territorial. Y sin credibilidad territorial, la alternativa se vuelve solo una promesa administrativa.

4) Ábalos: la reincidencia como metáfora

La primera aparición pública tras la prisión tiene algo de escena crepuscular: el antiguo poder sentado, el asesor que fue estética y políticamente un despropósito, y el partido aplicando piruetas parlamentarias para contentar a Junts, endureciendo la reincidencia en delitos leves con la derecha. La coherencia, como siempre, es para los que no gobiernan.

Predicar con el ejemplo resulta una póliza de seguro cuando el ciclo judicial se cruza con el mediático. Y esa póliza, cuando no existe, se paga con intereses.

5) Nino Bravo: sentimiento y patriotismo por ráfagas

Pocas cosas son tan valencianas como convertir una emoción íntima en liturgia pública (y hacerlo, además, antes de que ruede el balón). 'Mi tierra' en Mestalla funciona porque la memoria colectiva suele ser fiel. La resurrección de Nino Bravo abre la oportunidad de cuidar el legado con estructura, la improvisación. Y aquí aparece el clásico dilema: ¿museo en Aielo, en València, o en ninguna parte?

La comparación con la “montaña mágica” de Thomas Mann es certera, porque no basta con tener un símbolo; hay que construir el ecosistema para que la gente quiera subir. Si no, el patrimonio se queda en consigna.

6) Mercosur: el debate serio en tiempos de ruido

En medio de tanto algoritmo, el CEU acoge un debate sobre Mercosur con Esteban González Pons e Inmaculada Rodríguez-Piñero que recuerda que todavía se puede hablar de competitividad, estándares, agricultura, industria, sostenibilidad y autonomía estratégica sin caer en la polarización automática. Y que universidades y medios —cuando ejercen su oficio— tienen una función higiénica: vacunar contra la epidemia de desinformación.

Mercosur no es “solo” comercio: es modelo económico, reglas, cláusulas de cumplimiento y política industrial europea. Y, sobre todo, es una prueba de madurez: si Europa decide desde el análisis o desde el griterío.

Newsletter del director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí / L-EMV

No te pierdas cada semana la newsletter del director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí. Se trata de un servicio exclusivo para usuarios registrados de Levante-EMV que permite estar al día de los temas más importantes sin renunciar al análisis más detallado del director del periódico. Cada sábado, los suscriptores de este nuevo boletín recibirán puntualmente la nueva newsletter de Joan-Carles Martí. Este envío se suma a los boletines diarios y semanales ya disponibles en la cabecera y a los que todos los lectores registrados pueden suscribirse desde este enlace.

Junto a la nueva newsletter, los lectores registrados pueden mantenerse al tanto de las mejores informaciones del día y del contenido temático más destacado, con los boletines de información económica, ocio, Caso Abierto, información local y comarcal o las newsletters de los dos subdirectores, Alfons García e Isabel Olmos.

Cómo darse de alta en las nuevas newsletter

Si quieres recibir estas dos nuevas newsletter o cualquiera de las disponibles en el periódico solo tienes que acceder a este enlace y darte de alta en ‘Newsletter’ que quieras. Además de las nuevas, también podrás gestionar otras igualmente interesantes con las que podrás mantenerte al día de toda la actualidad nacional y autonómica.