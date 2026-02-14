Nosotros, los majaderos

Algunos majaderos vivimos el fútbol pendientes de la anécdota y la estadística, con la perspectiva de quienes vivirán ciertos enfrentamientos y hablarán o escribirán de ellos en el futuro. Me refiero, por ejemplo, a la necesidad imperiosa de ganar, dentro de ocho días en el Camp Nou, por los puntos que tanta falta nos hacen, pero sobre todo para que nadie vuelva jamás a soltar una coletilla así: “estadio en el que el Llevant jamás ha vencido”. Me refiero a ganar al Valencia porque lo necesitamos como agua de mayo, pero más aún para poder seguir burlándonos del desvarío que siguen esgrimiendo algunos vecinos, aunque jamás sucedió: “Qué bien, el Llevant en Primera y dos victorias seguras para el Valencia”.

Sé de qué hablo. La historia en mayúsculas de un club, la que se lee con la perspectiva de las décadas, en realidad se escribe cada día, y se ve escorada en un sentido o en otro por batallas puntuales como la de este domingo por la tarde en un feudo levantinista que debe ser inexpugnable hasta que esto acabe. Y especialmente contra el Valencia.

Alguien podría sostener que son tres puntos más, pero la victoria en el derbi es la clave para la salvación. En primer lugar, está el golaveraje con un rival directo. En segundo, la posibilidad (por difícil que parezca) de llegar al Nou Camp el domingo 22 fuera del descenso, siempre que se den un par de resultados favorables y se venza también al Villarreal, el miércoles. Hay en disputa, también, un chute de autoestima, que reforzará a quien salga vencedor (y para el Llevant un empate sería una derrota). Hay además una explosión emocional –de jugadores, entornos y aficiones– en la carrera por la permanencia: quien gane sale disparado. Y, por último, el triunfo granota es esencial para la recuperación económica de la sociedad decana de nuestro fútbol, como quedó claro tras la Junta de Accionistas de esta semana.

El derbi cotidiano

Y aparte de todo esto, una victoria levantina dispara los grados Fahrenheit de un derbi que se disputa mucho más allá de los dos partidos de cada temporada. Con el Llevant de nuevo en Primera, tiene lugar cada semana en cada colegio, en los bares que aún son bares, en las calles, en las tiendas, en las columnas de prensa, juegue quien juegue. El derbi en realidad excede esta semana. El siglo XXI alumbró una incipiente pretensión blaugrana por establecer un nuevo statu quo futbolístico en el cap i casal. Es el derbi cotidiano del que nos han escrito estos días García Nieves y San José en estas páginas, desde el periodismo, la sociología y los dados fríos. Es el derbi de las filias en las calles y de los escudos en las mochilas de los escolares. Y quien no lo quiera ver, quizá está poniéndose una venda en los ojos.

El Llevant, para más inri, no se puede permitir más que la victoria. Aunque resta mucha liga –y tras la visita a Barcelona el calendario se suaviza–, todo lo que no sea sumar de tres descolgaría peligrosamente a los blaugrana y laminaría, en cuanto a resultados, la evidente resurrección del equipo, desde que está a las órdenes de Luís Castro.

En definitiva, hay que ganar por Raimon, en su último derbi antes de la jubilación. Hay que vencer en el último césped del jardinero eterno del Nou Estadi. Y si los once granotes que salten a esa hierba mimada con esmero no son conscientes de todos los motivos por los que solo vale la victoria, que lo hagan por ellos mismos, para demostrar lo que todos sabemos: que son mejor equipo que el rival. Y para que los majaderos podamos escribir una oda en blaugrana para el futuro.