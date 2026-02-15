Ojo al escándalo de Alicante: La fibra social más sensible está en juego

Saludos a quienes estén ahí, al otro lado. Y gracias por dedicar tiempo a esta newsletter.

Lo que faltaba. Un escándalo con viviendas públicas de por medio. Por un lado, es lógico que el objeto de deseo de la corrupción sea este, porque un techo a precio razonable es el bien más preciado hoy. Pero las consecuencias pueden ser demoledoras por el mensaje que se lanza a la sociedad: mientras miles de ciudadanos se rompen la cabeza buscando fórmulas para alcanzar una vivienda digna y poder llegar a fin de mes, un grupo de amigos de los que tocan el poder en Alicante conseguían alguna de las primeras y preciadas viviendas de protección pública que se promueven en la ciudad en años. El caso va creciendo cada día, tal como va desvelando el diario Información, de Prensa Ibérica, el mismo grupo que Levante-EMV. La concejala de Urbanismo, una directora general municipal, varios técnicos del ayuntamiento, personal cercano a un cargo la Generalitat valenciana… Lo último en saberse es que uno de cada tres nuevos propietarios no estaba empadronado. La cuestión empieza a ser ya si alguna vivienda de Les Naus se ha otorgado por criterios objetivos y correctos.

Más allá de ironías, el asunto, convertido en materia mediática nacional, corre el riesgo de poner el broche (de hormigón) al descrédito de las instituciones políticas. Como subraya el profesor Joan Romero en las páginas de este diario hoy mismo (referido a las infraestructuras ferroviarias), si el sistema (el de distribución de vivienda pública) no funciona, estamos ante “una grandísima fuente de malestar social y desafección”. Si, tras toda la corrupción acumulada en este territorio, los que están en la cosa pública son capaces también de hacer trampa con las viviendas protegidas, no nos extrañemos de que algunos concluyan que no hay arreglo y se decanten por soluciones poco democráticas. Más si miran al otro lado del arco político y se encuentran con José Luis Ábalos sentado en el Tribunal Supremo por presuntas mordidas y privilegios.

Así que llegados a este punto solo cabe toda la transparencia y poner las líneas rojas en un punto donde no quepan sospechas. Sin perdón.

