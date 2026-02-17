¿Quién da la vez?

Jóvenes haciendo cola para no perder la oportunidad de sus vidas. No es un concierto. Es algo más trascendente: lograr una de las poquísimas viviendas de protección oficial que se van a construir en Alzira. La promotora aún no ha abierto la prerreserva, pero hay quien está dispuesto a pasar tres días y tres noches a pie de calle para alcanzar su sueño: una vivienda pública a precio asequible.

Esta situación refleja uno de los problemas que más preocupan y que peor hablan de nuestra sociedad: la incapacidad de la mayoría de los jóvenes para acceder a una vivienda en propiedad. Con los precios de los alquileres por las nubes y sin visos de que toquen techo, la opción de comprar se postula como una alternativa razonable, pese a la especulación de los precios.

Es ahí donde entra en juego la vivienda pública y es, justo ahí, donde se aprecia una de las grandes carencias que nos han traído a este punto: la falta de previsión, la escasa promoción de inmuebles asequibles y la casi nula existencia de vivienda social.

Es imperativo que la Administración pase de las promesas a la ejecución real de planes de vivienda pública asequible. Sin embargo, no basta con construir; hay que hacerlo con rigor. La urgencia no puede servir de excusa para relajar los controles que permitan caer en las irregularidades y tramas de corrupción como las de Alicante. La transparencia debe ser el cimiento sobre el que se levante cada nuevo bloque.

Pero el reto no acaba con la entrega de llaves. Es vital blindar la vivienda pública para evitar que este bien de primera necesidad termine alimentando la espiral de la especulación en el mercado libre tras unos años. Asimismo, resulta urgente ampliar la reserva de suelo destinada a estos fines. Solo con una gestión valiente del suelo se podrá incentivar la colaboración entre administraciones, cooperativas y promotores privados para que la oferta, por fin, empiece a equilibrarse con la demanda.

Mientras tanto, en la acera de Alzira, el reloj sigue corriendo. Esos jóvenes no solo esperan una casa; esperan una oportunidad para iniciar su vida y no perder su turno.

