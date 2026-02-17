Feliz Año del Caballo

A poco más de un mes para salir de este severo invierno, celebramos hoy la entrada del Año Nuevo Chino 4724. Esta festividad, la más importante del calendario lunisolar de este inabarcable país, representa en esta parte del mundo un hito cultural, social y económico de considerable repercusión. Lo primero, porque este día, que cambia cada año en función de la luna, se asienta sobre un relato muy antiguo que determina los ciclos agrarios, es decir, va ligado a la supervivencia. En lo social, porque la también llamada Fiesta de la Primavera está arraigada en las costumbres de sus habitantes por el vínculo familiar consagrado por las principales corrientes del pensamiento tradicional chino.

Y por último, pero no menos importante, en lo económico porque, desde este punto de vista, su celebración propicia una cascada de consumo de mercancías y un incesante movimiento poblacional de centenares de millones de personas que retornan a la casa y al terruño familiar para reunirse con sus ancestros. Este 2026, las autoridades prevén un récord absoluto de 9.500 millones de desplazamientos, por tierra, mar y aire, entre estos dos primeros meses del año.

El Instituto Confucio de la Universitat de València, cumplida su mayoría de edad el pasado mes de noviembre, sigue empeñado en la tarea de difundir la lengua, la sociedad y la cultura chinas en la Comunidad Valenciana. Y lo hacemos como mejor sabemos o podemos, pero siempre convencidos de que esta civilización no es ningún arcano imposible de entender ni su lengua simboliza ninguna “gran muralla”. Algo que demuestran cada curso nuestros miles de estudiantes que, en estos 18 años, han aprendido la lengua china. Además, y aparte de esa tarea, hemos acercado a un gran público, y no solo al universitario, una realidad sin la que no podemos entender el mundo actual. Es indudable que este primer cuarto del siglo XXI, más allá de algunos dogmatismos unidireccionales, ha tenido en China a uno de sus actores principales en casi todos sus escenarios globales. Y así va a seguir, sin duda.

Una de las maneras en la que nos hemos empeñado en acercar esta cultura a la sociedad valenciana ha sido con las costumbres y su ciclo de celebraciones festivas. Por ello, la marca en rojo de esta jornada del Año Nuevo Chino es una cita ineludible en nuestra particular agenda. A pesar de la suspensión en València, por las adversas condiciones meteorológicas, de la XIII Gran Cabalgata y de las exhibiciones folklóricas, les anuncio que estos actos se trasladan al próximo domingo 22 en la ciudad de Torrent, a cuyos responsables municipales agradecemos la acogida dispensada a esta iniciativa.

Aprovecho también este espacio que me ofrece el diario Levante-EMV, que desde 2017 felicita en su portada esta conmemoración, para dar la enhorabuena a las asociaciones chinas por todo el trabajo que han llevado a cabo para organizar este evento, así como al Ayuntamiento de València por su decisivo apoyo. Sin duda, la Fiesta de la Primavera está ya más que consolidada en el imaginario social y, desde semanas antes, nuestros correos electrónicos y teléfonos se llenan de preguntas por su fecha de celebración anual. Ya saben que el Año Nuevo Chino puede variar, en función de la situación de la luna, entre la última semana de enero y las tres primeras de febrero. Y también que este año se le dedica al caballo, el séptimo animal de la serie de doce que componen el zodíaco chino, y cuyos valores de independencia y movimiento presagian un período de intensa energía y transformación bajo su regencia. Con ese deseo les envío mi felicitación, y la del Instituto Confucio de la Universitat de València, para este Año Nuevo Chino 4724.