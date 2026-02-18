El problema de los tres cuerpos de día a día: ¿Qué comer hoy en el trabajo?

Quien trabaje a más de 40 minutos de casa entenderá perfectamente de qué hablo. Cuando el hambre aprieta a las dos de la tarde, cualquier oficina se divide en tres grupos irreconciliables: los "del menú", los "del tupper" y los "del súper".

Los primeros son los más optimistas y despreocupados. Bajar al bar es la solución lógica para quienes, además de no tener tiempo para cocinar el día anterior, no tienen reparos en pagar los poco más de 13 euros de media que cuesta el menú del día; un precio que, poco a poco, sube casi a la misma velocidad que los alquileres.

Quienes llegan cargados al trabajo con sus neveras portátiles son los hijos del batch cooking y del aprovechamiento. Son los más previsores. Si tienes hipoteca, prefieres ahorrar y, además, quieres cuidarte, eres de los que pasan el domingo picando cebolla como si te fuera la vida en ello. Traer la comida de casa es un acto de fe: fe en que el arroz no se haya convertido en un bloque de hormigón y en que nadie confunda tu fiambrera de pollo asado con la suya en la nevera común. El ahorro es real, pero el olor a brócoli recalentado en la oficina también lo es.

Entre el menú del bar y el sacrificio del fogón ha surgido una nueva especie: el que entra al supermercado cual ninja cinco minutos antes de comer. Es la "comida casera de laboratorio". Ofrece precios competitivos y la ilusión de estar comiendo algo equilibrado. Es la solución para el trabajador moderno: alguien que no tiene tiempo para cocinar, pero que tampoco quiere dejarse 300 euros al mes en comer fuera.

Y es ahí donde todo apunta a que Mercadona ha dado en el clavo, a juzgar por el éxito de su línea de comida lista para llevar: cada vez más amplia y con unos precios de derribo, muy por debajo de lo que cuesta cualquier menú del día.