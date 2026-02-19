Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cheste automociónDavid UclésPlaya TavernesFestivos Fallas educaciónEstación autobuses ValènciaTaxi SaforDonación GenovésVivienda PaternaVPP Alzira
instagramlinkedin

Opinión

Domènec Garcia

Domènec Garcia

President d’ERPV

457 quilòmetres d’esperança

Els partits, els representants públics, el teixit social i sindical entre d’altres som dipositaris de la voluntat popular i, en aquests moments difícils, la voluntat popular parla d’una forma molt i molt clara. Estiguem a l’altura.

Rufián y Junqueras, en València.

Rufián y Junqueras, en València. / F. Bustamante

La majoria social d’aquest país coneix de primera mà el preu real de les coses: el que implica per a una família treballadora mantindre un fill o una filla estudiant, trobar una faena digna i conservar-la mentre defenses els teus drets, etc. Coneixem què suposa cuidar un familiar malalt i combinar les cures amb la jornada laboral. També sabem com es complica aconseguir una hipoteca o simplement pagar un lloguer que no para de pujar.

Entenem què significa alçar cada dia la persiana sent autònom, arribar a casa després de treballar i encarar les tasques domèstiques mentre ajudes els xiquets amb els deures i encara busques un moment per jugar amb ells. Sabem què és allargar la vida del cotxe, de les sabates o d’uns pantalons perquè mai és bon moment per substituir-los. I també sabem com s’ajornen visites a l’òptica o al dentista perquè sempre es fan costera amunt. En definitiva, coneixem molt bé quant costa viure.

Totes aquestes situacions quotidianes són la columna vertebral del dia a dia de la classe treballadora. L’antítesi d’aqueixa maleïda cultura de l’esforç que ens volen inocular com si la recepta per a l’èxit a la vida fos matinar per fer flexions i treballar a canvi de quasi res sense reivindicar drets.

L’esforç i el cost del dia a dia ens fan conscients, a la força, de totes les adversitats que hem de superar per tirar endavant. I moltes d’aquestes dificultats no apareixen per casualitat: són conseqüència directa de la política, sovint de la mala política. En tenim exemples de sobra. Quan es decideix si pujar o no l’SMI. Quan s’abarateix l’acomiadament o, al contrari, es protegeixen els drets laborals. Quan es defensa la llengua o s’intenta arraconar-la. Quan es blinden les pensions o es deixen congelades. Quan es facilita l’especulació immobiliària i l’encariment dels lloguers, o quan es regulen els preus i s’impulsen mesures per ajudar a l’emancipació. I, per descomptat, quan s’omet avisar la població davant una DANA i es prefereix quedar-se en un restaurant mentre la gent mor ofegada.

Aqueixa mala política ens vol fer creure que no hi ha res a fer, que tots són iguals, que tot està perdut. Però si deixem que això ens guanye, estem vençuts. I els valencians no ens ho podem permetre. No podem permetre que el govern de PP i Vox es mantinga un minut més ocupant la Generalitat. Ens va la vida, i açò és literal. Per això, hem de fer el que deia Estellés: baixar al carrer i participar.

Tenim un poble per defensar, un país per recuperar. I només ho farem si creiem en nosaltres posant tot l’esforç en ajudar a revertir la situació que patim al govern de la Generalitat.

A Esquerra Republicana del País Valencià ho tenim clar: sabem el que costa guanyar les coses, i per això estem decidits a aportar el que calga. A escoltar, a treballar, a ser generosos en l’esforç. Fa uns dies vam recórrer 457 quilòmetres en menys de 48 hores, de València a Aldaia, passant per la Safor, l’Horta, l’Alcoià, el Vinalopó i la Vall d’Albaida. Vam parlar amb milers de valencians i valencianes. Vam escoltar preocupacions, esperances, pors i somnis.

Aquella microcampanya, amb l’ajuda d’Oriol Junqueras i Gabriel Rufián, ens va servir per a escoltar diferents visions del que demanda el nostre poble. Ens va servir per a reconéixer-nos entre nosaltres i saber on volem anar. Si haguérem de resumir-ho en poques paraules serien aquestes: esperança per véncer la por, il·lusió per combatre el desànim, i ganes —moltes ganes— de revertir la situació.

Hi ha una evidència, els partits, els representants públics, el teixit social i sindical entre d’altres som dipositaris de la voluntat popular i, en aquests moments difícils, la voluntat popular parla d’una forma molt i molt clara. Estiguem a l’altura.

Salut, i visca el País Valencià.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents