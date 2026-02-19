Enrique Benavent, arzobispo de Valencia, tiene un Plan

Desde la época del Sínodo del arzobispo de Valencia Miguel Roca, la Iglesia valentina echa de menos un Plan Diocesano de renovación serio y compartido. Muchos sacerdotes y laicos maduros recuerdan con cierta nostalgia aquel movimiento de reflexión personal y grupal. En este sentido el paso de García-Gasco fue bastante precario; Osoro quiso desde un plan teórico atraer a la gente de fuera de la Iglesia y se quedó en el deseo; finalmente, Cañizares redactó unas Constituciones Sinodales “ad usum privatum” que nadie conoce.

En estos momentos, el valenciano Enrique Benavent, arzobispo de Valencia, exhorta a sus diocesanos "a que os involucréis en este proceso de reflexión y de participación, a que presentéis vuestras sugerencias y vuestras aportaciones, para que estas Orientaciones Pastorales respondan de verdad, a lo que la Iglesia necesita en este momento y nos ilusionen a todos en la misión que como Iglesia tenemos". En la línea del Papa Francisco y su sucesor León XIV, Benavent emplaza a todos sus diocesanos a expresar en los distintos ámbitos diocesanos sus sugerencias y aportaciones para acertar de verdad en lo que la Iglesia necesita para ser significativa en estos momentos de su historia. Un proceso ilusionante desea que sea. Remarca con énfasis la misión de todos y cada uno de los miembros de la Diócesis.

Y esta invitación la realiza después de haber peregrinado a lo largo y ancho de la archidiócesis valentina, presentando las Orientaciones Pastorales que sostienen este Plan: "Hemos comenzado en la diócesis el proceso de redacción de lo que serán las próximas Orientaciones Pastorales, que se harán públicas a comienzos del año 2027. Estamos abiertos a la participación de todo el Pueblo de Dios. Se trata de un proceso que tiene que ser sinodal". Subraya necesariamente sinodal, participativo a todos los niveles, para que no sea un plan más, sino que nos lleve de una pastoral epidérmica a una pastoral que cale en el pueblo de Dios en Valencia. En una palabra, a una Iglesia más imaginativa y creativa, y más presente en las realidades cotidianas.

Insiste, Benavent, de manera reiterativa, en el "todos": "Todos juntos hemos de reflexionar sobre la situación en la que estamos viviendo nuestra fe, sobre los retos que como Iglesia tenemos para anunciar el Evangelio en esta sociedad y en este mundo tan cambiantes… (todos) son invitados a participar en grupos de reflexión en todas las parroquias y comunidades cristianas". Este todos parece el eco de aquel "todos, todos, todos…" del Papa Francisco en Lisboa cuando el encuentro de los jóvenes.

Finalmente, el arzobispo de Valencia afirma que "se trata de un proceso de reflexión en el que todos hemos de ser conscientes de cómo podemos responder, como comunidad cristiana, a los retos de la evangelización, viviendo desde la convicción de que estamos necesitados de una conversión pastoral, que tiene como meta formar comunidades que engendren discípulos misioneros”. Ese es el reto que nos lanza: crear “comunidades que engendren discípulos misioneros". En una palabra, testigos de Cristo resucitado en medio de un mundo muy complicado.

Esperemos que este proceso sinodal sea de verdad un momento de ilusionar y caminar juntos hacia una mayor fidelidad evangélica y una mejor comunión diocesana. El deseo es que tenga esta dinámica una buena acogida en las parroquias y el seguimiento de la misma sea sostenible y duradero. Estamos hartos de fuegos artificiales y florales.