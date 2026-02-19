La inmigración como arma política

La inmigración irregular es en la actualidad una de las herramientas políticas más importantes, si no la más importante, que utiliza la ultraderecha europea en general y la española en particular para recabar apoyo electoral.

Son mensajes alarmistas y escasos en rigurosidad que, sin embargo, calan entre sectores de la población que perciben como una amenaza real el denominado gran reemplazo, teoría según la cual los europeos blancos y cristianos se verán sustituidos en cierto tiempo por inmigrantes llegados masivamente desde África. Mensajes como el emitido por Chantal Delsol, filósofa e historiadora francesa de ultraderecha, que declaró a un periódico español a finales de 2024: «En medio siglo la catedral de Notre-Dame podría ser una mezquita».

Integración deficiente

El uso político y ofensivo de este fenómeno social ha empeorado la integración del inmigrante en el continente europeo, sobre todo del joven musulmán o procedente del Este, generando una «deriva peligrosa hacia una concepción étnica de la europeidad», según un estudio del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores y la Fundación Europea de la Cultura de septiembre de 2024, titulado Bienvenidos a Barbieland: lo que el año de guerras y elecciones ha revelado sobre el sentimiento europeo, que compara a los líderes europeos con la Barbie de la película de 2023, en la que descubría que el mundo real estaba lejos de la utopía que creía que era.

Una de las conclusiones de este informe es que el europeísmo no llega a los jóvenes no blancos y musulmanes, debido en gran parte a una reacción instintiva contra la ofensiva de los jóvenes blancos que, atraídos por la ultraderecha, preferirían una Europa menos diversa. Jóvenes blancos que votan a la Agrupación Nacional en Francia, a la AfD alemana, a Hermanos de Italia o al polaco Konfederacja.

En las últimas elecciones europeas de junio de 2024, solo fueron elegidos 20 eurodiputados racializados, menos del 3% del total, muy por debajo del 10% que suponen las minorías raciales y étnicas en la población europea. Esta infrarrepresentación es una señal clarísima de la carencia de candidatos racializados por parte de los partidos tradicionales, sobre todo los conservadores, que «dan la impresión de haber abrazado elementos de una visión xenófoba del mundo».

El arma preferida de la ultraderecha

Junto con la unidad de España, la lucha contra el derecho al aborto, a la eutanasia y al matrimonio homosexual, la oposición a una mayor integración política europea, el anticomunismo, la islamofobia, la defensa del integrismo católico y las tradiciones religiosas, el revisionismo histórico para blanquear la dictadura franquista, el negacionismo en cuestiones como el cambio climático, la violencia de género y la protección de los animales, es la inmigración, especialmente la musulmana, el arma política preferida por la ultraderecha española desde hace una década y, más concretamente, de Vox. Son temas que, hasta hace unos años, al ser atacados o abordados con desprecio, habrían provocado reacciones duras y contundentes en defensa de los valores democráticos y los derechos civiles, pero que ahora se han normalizado.

Si la defensa patriótica de la unidad de España durante el proceso de independentismo catalán sirvió a Vox para convertirse en un partido parlamentario (2018-2021), su presencia en las instituciones públicas y su correspondiente protagonismo mediático fueron factores que ayudaron a que sus mensajes contrarios a la inmigración, otrora considerados inaceptables socialmente, fueran asumidos como legítimos por una parte de los españoles, generando un cambio de opinión cada vez más amplio.

Ambiente propicio

Es posible que algunos entrevistados por el CIS y otros organismos demoscópicos, que hasta entonces hubieran maquillado sus respuestas ante preguntas que consideraban delicadas, procurando ofrecer respuestas aceptables en su entorno, se sintieran ahora amparados para ser más sinceros en sus percepciones y opiniones.

La encuesta de octubre de 2020 de la European Social Survey (ESS) o Encuesta Social Europea, confirma que desde 2015 hasta finales de 2019, la opinión pública española mejoró sobre el efecto económico de la inmigración. Pero la tendencia cambió a partir de 2020, en parte debido a la crisis económica causada por la pandemia del covid-19 y la llegada de miles de inmigrantes irregulares al archipiélago de Canarias en la segunda mitad de ese año, que provocó un conflicto político por la responsabilidad de su acogida. La campaña contra la inmigración que venía haciendo la ultraderecha española desde hacía unos años, encontró por fin el ambiente propicio para su germinación y desarrollo.

Con campañas de desinformación bien preparadas y gestionadas, con la colaboración involuntaria de los medios de comunicación en general (por difundir noticias descontextualizadas), con bulos en su mayor parte zafios, pero emitidos oportuna y masivamente, la ultraderecha española ha conseguido que la inmigración, de ser considerada por los españoles en general como un problema muy secundario, pasara recientemente a encabezar la lista de preocupaciones que acucian a España, aunque no tanto en la vida personal de los entrevistados, tal como se aprecia en el barómetro del CIS de marzo de 2025. Como viene sucediendo durante los últimos años, la inmigración figura como un problema general importante (en el cuarto lugar, con el 18,8%), mientras que como problema personal desciende al séptimo, con bastante menos de la mitad de porcentaje (7,5%).

«Ni hay más inmigrantes que nunca ni los extranjeros aumentan los índices de delincuencia o quitan trabajos a los locales; tampoco los traficantes son el motor del cruce clandestino de fronteras, ni las ayudas al desarrollo frenarán las aspiraciones de emigrar», afirma el sociólogo Hein de Haas, autor de Los mitos de la inmigración: 22 falsos mantras sobre el tema que más nos divide. De este fundador del Instituto Internacional de Migración en la Universidad de Oxford seguiremos refiriéndonos en otra ocasión.