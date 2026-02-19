Opinión
L’Acadèmia Valenciana de Cronistes Oficials una realitat
El pròxim dijous, 19 de febrer, a la Sala del Consolat de la Mar de la Llonja de Valéncia es constituirà l’Acadèmia Valenciana de Cronistes Oficials. La nova Acadèmia l’ha fet possible el Decret 183/2025 de 26 de novembre del Consell. Un decret que es va dictar a l’empara del que disposa el decret 91/2015 de 12 de juny del mateix Consell pel qual es regula la creació de les acadèmies científiques, culturals i artístiques en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
Per a la creació de l’Acadèmia s’han tingut en compte, tal i com està establit, els informes preceptius i favorables, en este cas del Consell Valencià de Cultura, de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva i de la Direcció General de Cultura de la Generalitat Valenciana, així com el curriculum vitae dels 45 promotors (acadèmics de número i fundadors) en els qual s’acreditaven la competència intel·lectual, acadèmica i professional en l’àmbit dels coneixements corresponents.
Historiadors, estudiosos, professors d’instituts i d’universitats, arxivers, bibliotecaris, arqueòlegs, escriptors que fomenten la investigació i l’estudi de les ciències relacionades amb la història, en especial de la matèria de la crònica històrica i de les ciències afins a la mateixa (geografia, art, lingüística, genealogia, heràldica, vexil·lologia, antropologia, etnologia, etc...) en qualsevol dels àmbits relacionats amb els pobles de la nostra comunitat autònoma, que indaguen sobre els orígens, els fonaments i mètodes i això a través de les activitats acadèmiques de la corporació per a tota la societat i sempre des d’una vocació no lucrativa, filantròpica, social i cívica, són els seus integrants.
A través de l’Acadèmia, que queda oberta a tota la societat valenciana, es tractarà tal i com es recull en l’article corresponent dels Estatuts que tracta sobre la seua finalitat (aprovats en el mateix decret de creació d’aquella) publicats en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana l’1 de desembre de 2025, de propiciar contactes amb altres organitzacions afins i de tot tipus per a millorar el grau de comprensió i cooperació entre tots; de formar integralment als seus associats des del respecte i d’acord amb la Constitució Espanyola, la legislació nacional i, en el nostre cas, de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.
L’AVCO va a promoure la investigació i la publicació de treballs i estudis que contribuïsquen a aportar coneixements innovadors al món científic i va a auspiciar la seua divulgació i conservació, va a assessorar als organismes públics oficials i a les instituciones privades que li ho demanen en aquells camps que li són propis. Es compromet a emetre i facilitar informes que li demanen tant l’Administració Pública com el diferents organismes, institucions i entitats que ho tinguén a bé i sempre vinculats amb la funció del cronista oficial.
Junt als acadèmics fundadors i els de número, hi hauran els d’Honor (espanyols o estrangers que hajen destacat de forma eminent per les seues aportacions a la Comunitat Científica) i els col·laboradors-investigadors de les comissions comarcals de l’Acadèmia.
L’AVCO es proposa realitzar cursos, seminaris, congressos, jornades, simposisi, conferències, mostres i exposicions així com estimular la creació d’agrupacions locals, comarcals i territorials dedicades a l’estudi i promoció de la cultura valenciana, també la creació d’un Centre de Documentació propi amb una biblioteca d’accés lliure, la convocatòria de premis, etc.
L’AVCO, per tant, es posa en marxa. Naix amb prestigi. Sols hi ha que fixar-se amb els noms dels qui en un principi la integren i dels qui, sens dubte, paulatinament aniran incorporant-se. Benvinguda siga l’Acadèmia Valenciana de Cronistes Oficials, llarga vida, molts èxits i el reconeixement més sincer a quants amb el seu esforç i treball l’han fet possible, en particular al seu president Josep Ramon Sanchis Alfonso i a Manuel Vicente Febrer Romaguera, Alfred Bernabeu Sanchis, Josep Royo Martínez, Jesús Huguet Pascual, Francisco Pérez Puche, Elia Gonzálvez Esteve, Emili Casanova Herrero, José Vicente Martínez Perona, Marc Baldó Lacomba, Antoni Calzado Aldaria, Josefa Sempere Doménech, Lluís Mesa Reig, Encarna Sansaloni Martí, Josep Carles Casimiro Campos, Amadeu Civera Marquino i José Martí Coronado.
