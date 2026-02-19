València se atasca con el coche

El área metropolitana de València sigue atrapada en el asfalto y a las cuatro ruedas. Los datos son contundentes: el 46% de los ciudadanos recurre al vehículo privado para trabajar o estudiar, frente a un anecdótico 2,8% que opta por la bicicleta. No es una cuestión de mera preferencia, sino de falta de opciones reales. Mientras el coche siga siendo el único medio eficaz para llegar a polígonos industriales o zonas mal conectadas, la movilidad sostenible seguirá siendo un deseo lejano y no una realidad cotidiana para una ciudad que aspira a ser verde y sostenible.

Estamos ante una población "condenada al coche" que ve cómo su calidad de vida sigue anclada al mismo medio de transporte que sus padres han usado toda la vida. Sin alternativas de transporte público que compitan en tiempo y fiabilidad con el vehículo propio, el coche seguirá siendo el motor que mueve nuestras empresas y trabajos.

Para avanzar, es urgente desterrar la ideología de la planificación urbana. La movilidad no debe ser una guerra de banderas ni una cuestión de partidos, sino un compromiso técnico con la calidad de vida. Las actuaciones que funcionan y mejoran el día a día de los vecinos deben trascender los cambios de gobierno, evitando que la infraestructura necesaria se paralice por prejuicios políticos que solo terminan perjudicando al usuario que necesita desplazarse.

El reto de la València que viene exige un plan de movilidad interurbano integral donde empresas y administraciones asuman su responsabilidad. No basta con pedirle al ciudadano que cambie sus hábitos por conciencia ambiental; hay que ofrecerle medios que sean, de verdad, útiles y atractivos. Solo cuando el transporte público y la movilidad activa dejen de ser una carrera de obstáculos, el coche dejará de ser percibido como la única salida posible.

