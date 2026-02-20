100 años del debut en ca’n Barça

Hace justo 100 años que el Llevant debutó en la misma Copa que conquistaría en 1937, tras llegar a semifinales en 1935. Fue precisamente contra el FC Barcelona. El 28 de febrero de 1926, doce cabanyaleros, un asturiano y un vasco se plantaron en les Corts, liderados por Juan Puig. Un millar más viajaron en barco para acompañar “a l’equip del poble”. El partido acabó 5-0 pero el éxito era izar la bandera del fútbol del Cabanyal en uno de los grandes escenarios de nuestro balompié. Fue también el primer enfrentamiento oficial contra el Barça.

Casi una década después, el Llevant volvió a les Corts para arañar su único resultado positivo en ca’n Barça: 2-2. Era la Copa 1934/35 y, tras el 1-1 en Valencia, hubo que desempatar en Zaragoza, con un contundente 3-0… para los valencianos. Aparte de estas tablas, en sus visitas al Barcelona, el Llevant ha perdido en ocho ocasiones por la mínima, incluido el 2-1 de la Liga del Mediterráneo 1936/37. El campo del Barça se nos resiste. Y, desde luego, el Llevant no llega en su mejor momento para dar la campanada y cambiar esa estadística en su estreno en el Spotify. De la misma forma que, tras su primera inauguración en 1957, el Nou Camp vuelve a ser “nou”, ganar allí sería una sorpresa-sorpresa. Y, sin embargo, cada curso algún equipo modesto asalta el feudo culé.

Plantó cara al Villarreal

Mucho se ha hablado de que el Villarreal ganó en Orriols sin despeinarse, a medio gas. Desde luego, no es lo que se infiere de la celebración en el vestuario, con la hinchada, y cuando Martínez Munuera pitó el final. La euforia no era propia de una pachanga, sino de un triunfo sufrido y escasamente merecido. Lo cierto es que el Llevant plantó cara a un gran rival.

Como en todo en la vida, en el fútbol hace falta un punto justo de suerte que permita cristalizar en resultados el trabajo diario. Y al Llevant se le está resistiendo. Pese a que la mejoría con Castro es innegable. Sí, una transición volvió a condenarnos, pero es que, sin errores defensivos, forzados o no, nadie marcaría goles. Sí, algunos futbolistas no están finos, pero mejorar el acierto también forma parte del día a día de este deporte.

Insisto: nuestra liga empieza el viernes contra el Alavés en Orriols. Hay que ganar para encarar con esperanza lo que llega después, justo antes de viajar al Madrigal: Girona, Oviedo, Getafe y Sevilla; y Rayo, Real Sociedad y Espanyol fuera. Esa victoria contra los babazorros nos dará la vida, de nuevo. Esta vez saldrá cara. Tiene que salir cara.

Mientras tanto, Barcelona es una buena plaza para que el equipo se lo deje todo, para consolidar los brotes verdes del nuevo Llevant de Castro (Cortés, Tunde, Espí, Raghouber…) y para que Etta regrese a su mejor versión. Y si, además, lo hacemos todo bien, compraremos un boleto para tener nuestro punto de suerte. Quién sabe.