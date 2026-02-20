Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo Fallas 2026Mascletà hoyJefa climatología À PuntSocavón A-7Jueza danaEdil MoncadaCausa RibóMaría Galiana
instagramlinkedin

Opinión | Plaça Major

Isabel Olmos

Isabel Olmos

La newsletter de Isabel Olmos: Negra i criminal

El análisis semanal de Isabel Olmos con su visión de los principales temas de actualidad

Levante-EMV pone en marcha las newsletter

Levante-EMV pone en marcha las newsletter

Els amants de la literatura de crims i de misteri reconeixeran de seguida a què estic fent referència amb este suggerent i reconegut títol. Durant dècades, a Barcelona va existir una llibreria -la llibreria- famosa enllà les fronteres de la ciutat i de l'Estat també. Dirigida pel desaparegut Paco Camarassa, durant anys i anys este local situat al Carrer de la Sal número 5 de la ciutat comtal va ser l'epicentre de milers d'assassinats, crims, espionatges, segrestos i desaparicions fictícies amb protagonistes de tota mena, físicament i espiritualment parlant.

La baixada de persiana de Negra y Criminal va centrar una conversa d'allò més interessant amb el comissari Jorge i les inspectores Nancy i Maria José (càrrecs ficticis també), responsables de Morella Negra com la Trufa, una iniciativa nascuda ja fa 11 anys i que reunix anualment a la capital dels Ports a desenes d'escriptors i aficionats a la novel·la de crims. Com Montse (no fictici també), una forense a punt de jubilar-se i, sense dubte, una apassionada del seu treball. Si no, com es justifica que després de passar moltes hores darrere d'una taula analitzant un cos, faça la maleta amb entusiasme per a recórrer centenars de quilòmetres i continuar sentint parlar de morts.

O com Pere, un senyor major que ha decidit dedicar el seu temps lliure a viatjar de certamen en certamen amb la curiositat inesgotable de saber més, conéixer més i compartir més (tot i les empinades escales de pedra de Morella).

La literatura, siga quina siga i estiga escrita per qui estiga escrita, unix a les persones. Com un fil invisible que ens connecta a tots, parlar d'històries inventades o reals, del passat o del futur, d'ací o d'allà, continua nodrint-nos l'ànima, el cor i, en este cas, també el cos gràcies a la trufa que cada any reivindica la ciutat emmurallada com a un tresor propi i únic.

La newsletter de Isabel Olmos

La newsletter de Isabel Olmos / Levante-EMV

No te pierdas cada semana la Newsletter de la subdirectora de Levante-EMV Isabel Olmos: 'Plaça Major'. Se trata de un servicio exclusivo para usuarios registrados de Levante-EMV que permite estar al día de los temas más importantes sin renunciar al análisis semanal del suddirector del periódico. Cada viernes, los suscriptores de este nuevo boletín recibirán puntualmente la nueva newsletter de Isabel Olmos.

Cómo darse de alta en las nuevas newsletter

Si quieres recibir esta newsletter o cualquier de las disponibles en el periódico solo tienes que acceder a este enlace y darte de alta en ‘Newsletter’ que quieras. Además de las nuevas, también podrás gestionar otras igualmente interesantes con las que podrás mantenerte al día de toda la actualidad nacional y autonómica.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las compañías aéreas ya recomiendan a sus clientes solicitar cambios de fecha o el reembolso de los billetes ante el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio
  2. Aemet activa un cuádruple aviso en la Comunitat Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros
  3. Suspendida la mascletà de hoy en València tras las fuertes lluvias y cierra el puerto por rachas de viento
  4. Segart dirá adiós al tráfico rodado por el pueblo tras siete años de espera
  5. La Audiencia de València corrige a la jueza de la dana y le obliga a investigar cómo ofreció la Conselleria de Medio Ambiente los agentes medioambientales a Emergencias
  6. Las lluvias de la borrasca Regina dejan ya en los embalses valencianos cifras inéditas en 35 años
  7. Nueva huelga en Metrovalencia en plenas Fallas: días y horarios de los paros y servicios mínimos
  8. La nueva vida del histórico Horno de San Nicolás: ahora se llama Nico y vende algo más que dulces en València

La Mancomunitat condena la violación de una menor con discapacidad en l'Horta Sud y exige que se actúe con toda la fuerza de la ley

La Mancomunitat condena la violación de una menor con discapacidad en l'Horta Sud y exige que se actúe con toda la fuerza de la ley

Las acusaciones de CGT, Podemos Ciudadanos y Acció Cultural piden al Tribunal Superior de Justicia que investigue a Carlos Mazón por la dana de València

Las acusaciones de CGT, Podemos Ciudadanos y Acció Cultural piden al Tribunal Superior de Justicia que investigue a Carlos Mazón por la dana de València

Benetússer cuenta con 20 memorias de proyectos de reconstrucción autorizadas por el Gobierno

Benetússer cuenta con 20 memorias de proyectos de reconstrucción autorizadas por el Gobierno

Aniversario de la gran batalla campal sobre el césped de Mestalla

Ontinyent activa un dispositivo con 33 estaciones de vigilancia para controlar la población de jabalíes

Ontinyent activa un dispositivo con 33 estaciones de vigilancia para controlar la población de jabalíes

🔹 Superdeportes 06/03/26

Catarroja logra la cesión del terreno de las pistas de pádel para construir la nueva piscina cubierta

Catarroja logra la cesión del terreno de las pistas de pádel para construir la nueva piscina cubierta

La dificultad de ser mujer en la música: romper el molde de 'chicas que hacen canciones'

La dificultad de ser mujer en la música: romper el molde de 'chicas que hacen canciones'
Tracking Pixel Contents