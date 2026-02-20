Opinión | Plaça Major
La newsletter de Isabel Olmos: Negra i criminal
El análisis semanal de Isabel Olmos con su visión de los principales temas de actualidad
Els amants de la literatura de crims i de misteri reconeixeran de seguida a què estic fent referència amb este suggerent i reconegut títol. Durant dècades, a Barcelona va existir una llibreria -la llibreria- famosa enllà les fronteres de la ciutat i de l'Estat també. Dirigida pel desaparegut Paco Camarassa, durant anys i anys este local situat al Carrer de la Sal número 5 de la ciutat comtal va ser l'epicentre de milers d'assassinats, crims, espionatges, segrestos i desaparicions fictícies amb protagonistes de tota mena, físicament i espiritualment parlant.
La baixada de persiana de Negra y Criminal va centrar una conversa d'allò més interessant amb el comissari Jorge i les inspectores Nancy i Maria José (càrrecs ficticis també), responsables de Morella Negra com la Trufa, una iniciativa nascuda ja fa 11 anys i que reunix anualment a la capital dels Ports a desenes d'escriptors i aficionats a la novel·la de crims. Com Montse (no fictici també), una forense a punt de jubilar-se i, sense dubte, una apassionada del seu treball. Si no, com es justifica que després de passar moltes hores darrere d'una taula analitzant un cos, faça la maleta amb entusiasme per a recórrer centenars de quilòmetres i continuar sentint parlar de morts.
O com Pere, un senyor major que ha decidit dedicar el seu temps lliure a viatjar de certamen en certamen amb la curiositat inesgotable de saber més, conéixer més i compartir més (tot i les empinades escales de pedra de Morella).
La literatura, siga quina siga i estiga escrita per qui estiga escrita, unix a les persones. Com un fil invisible que ens connecta a tots, parlar d'històries inventades o reals, del passat o del futur, d'ací o d'allà, continua nodrint-nos l'ànima, el cor i, en este cas, també el cos gràcies a la trufa que cada any reivindica la ciutat emmurallada com a un tresor propi i únic.
