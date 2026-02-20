Opinión | Plaça Major
La newsletter de Isabel Olmos: No senyor alcalde, el marit-assassí no era un bon home
El análisis semanal de Isabel Olmos con su visión de los principales temas de actualidad
El crim masclista de Xilxes, a més d'horrible i profundament traumàtic a molts nivells, ha tornat a evidenciar l'absoluta manca de formació en violència de gènere, sensibilitat, sentit comú i prudència que caracteritza una part de la nostra classe política. Una classe política que, a l'hora de fer declaracions, no té mesura i llança el primer que se li acut, com si fora un ciutadà més, a la barra d'un bar, quan no ho és.
Un exemple d'este tipus de situacions l'hem vist estos dies a Xilxes, on el seu alcalde, Ismael Minguet, no ha tingut cap mena de mirament en eximir el presumpte assassí de la seua exdona i filla amb frases com 'tothom té el seu temperament', 'era un xic molt estimat i arrelat' i peladilles d'este tipus.
Una cosa que em vaig ensenyar quan vaig començar en este ofici de Teresa Domínguez, la periodista més veterana de Sucessos de la premsa valenciana, és mai s'havia de donar repercussió a aquelles veus que parlen bé d'un home que mata la seua dona o els seus fills. Això d''era un bon veí, saludava tots els dies' és llevar gravetat, eximir, absoldre, ni que siga una miqueta, a aquell monstre que ha decidit que una altra vida era seua i que, per tant, tenia el poder de Déu d'acabar amb ella.
No, senyor alcalde, no. Que una persona salude a vosté o un altre pel carrer ens importa un 'pepino'. El que ens importa és que vosté, el seu partit, tots els partits polítics invertisquen en polítiques que ajuden a erradicar este malson que mata dones i xiquets.
Així que deixe d'intentar fer veure que tot era normal en una família que patia un terror constant per part d'un dels seus integrants que, imagine alcalde si era 'normal', que les ha degollat a les dos.
No te pierdas cada semana la Newsletter de la subdirectora de Levante-EMV Isabel Olmos: 'Plaça Major'. Se trata de un servicio exclusivo para usuarios registrados de Levante-EMV que permite estar al día de los temas más importantes sin renunciar al análisis semanal del suddirector del periódico. Cada viernes, los suscriptores de este nuevo boletín recibirán puntualmente la nueva newsletter de Isabel Olmos.
Cómo darse de alta en las nuevas newsletter
Si quieres recibir esta newsletter o cualquier de las disponibles en el periódico solo tienes que acceder a este enlace y darte de alta en ‘Newsletter’ que quieras. Además de las nuevas, también podrás gestionar otras igualmente interesantes con las que podrás mantenerte al día de toda la actualidad nacional y autonómica.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a las playas de Tavernes de la Valldigna: Expertos de la UPV alertan de que los nuevos diques en Cullera agravarán la erosión en la costa de la Safor
- Debate sobre el autobús en València: ¿merece la pena recuperar la Estación Sur de hace 60 años?
- David Uclés (Escritor): 'No me voy a ir de un país al que adoro porque algunos no paren de ladrarme
- La plaza del Ayuntamiento de València ordenará las terrazas de hostelería: Mismos colores, materiales, iluminación, rótulos y estilo
- Cheste reserva un parcela de más de 600.000 metros para atraer un fabricante chino de automoción
- Los vecinos de Xeraco, Miramar y Guardamar de la Safor podrán utilizar por primera vez un 'taxi a demanda
- La oferta de empleo de la gigafactoría, en el foco de alcaldes de Morvedre
- Trabajadores de centros valencianos de menores denuncian: 'Hemos visto ratas en las zonas comunes y cucarachas en las habitaciones de los chavales