El ‘Corriere della Sera’ visita Levante-EMV

La delegación del 'Corriere' en las instalaciones de Levante-EMV / Fernando Bustamante

Un grupo de suscriptores del periódico italiano Corriere della Sera ha visitado las instalaciones de Levante-EMV durante el viaje cultural que ha organizado el prestigioso rotativo milanés a València este fin de semana junto a su periodista Alessandro Cannavò. Una iniciativa del Corriere para sus suscriptores que les permite profundizar en los aspectos culturales y cívicos de la ciudad que visitan.

El director Joan-Carles Martí dio la bienvenida a la delegación italiana con la que conversó, al tiempo que explicó el ecosistema mediático español y valenciano. Los lectores italianos se interesaron por la cobertura informativa de la dana de octubre de 2024, así como por el estado de la reconstrucción, tanto de los vecinos afectados como de sus infraestructuras.